Un salt de qualitat obligat

L'Espanyol arriba a aquest tram final de lliga amb la il·lusió com a bandera. Els blanc-i-blaus s'estan convertint en un conjunt força dinàmic a casa, on ha sumat els últims 25 punts dels 30 possibles, però ara necessita traslladar aquestes bones sensacions lluny de Cornellà. Els blanc-i-blaus no guanyen a domicili des del 4 de febrer, contra el Màlaga, i la lluita per seguir alimentant la flama europea depèn d'un triomf a Butarque. Els deixebles de Quique Sánchez Flores arriben al partit d'aquest matí sense excés de confiança i mentalitzats que tindran al davant un rival que es vol asserenar amb un triomf balsàmic. La patacada de la derrota contra l'Osasuna, un conjunt moribund, la jornada passada ha tingut dures conseqüències per als madrilenys. “Ha estat un cop molt dur, però ens hem d'aixecar i pensar en el següent partit contra l'Espanyol”, va apuntar divendres Asier Garitano. El tècnic local té previst fer treballar de valent l'Espanyol si vol marxar de Butarque amb els tres punts a la butxaca. A favor dels catalans hi ha el fet que el Leganés és un equip en ratxa negativa. No ha guanyat en les darreres cinc jornades i acumula dues derrotes en els últims dos enfrontaments. Una dinàmica que obliga els madrilenys a seguir mirant de reüll els llocs de descens, ja que els tenen a cinc punts de marge.

L'Espanyol espera seguir burxant aquesta ferida, i més contra un conjunt que és el segon pitjor equip de la categoria com a local. Aquí és on els blanc-i-blaus han de redoblar esforços i superar el punt d'ancoratge al qual estan sotmesos des de fa més de dos mesos. La victòria seria un impuls decisiu per seguir lluitant per la desitjada setena plaça i no perdre pistonada amb el grup de dalt. Ara més que mai és necessari recuperar aquest salt de qualitat lluny de Cornellà, i més tenint en compte que el pròxim visitant al RCDE Stadium és l'Atlético de Madrid. Per això, els blanc-i-blaus tenen assenyalat en el calendari el matx d'aquest matí com un cop d'efecte clau per fonamentar la il·lusió d'aquest tram final.

Quique Sánchez Flores no farà gaires variacions en l'onze. Només farà un retoc, obligat per la sanció de Víctor Sánchez. El seu lloc a la medul·lar serà per a Javi Fuego, que es va perdre l'últim partit per acumulació de targetes. La resta de l'equip serà el mateix que va guanyar a l'Alavés.

El retorn de David López

El matx d'avui tindrà un component especial per a David López. El santcugatenc va militar a les files del Leganés fa sis anys quan l'Espanyol el va cedir per agafar rodatge. Llavors va ser escollit com a millor futbolista de la temporada del conjunt pepinero més tard arribaria una nova cessió a l'Osca i el salt a l'Espanyol de la mà d'Óscar Perarnau. Després del seu màster al Nàpols ha tornat a Cornellà sent un futbolista essencial i eix vertebrador per a Quique Sánchez Flores. El mig, ara reconvertit en central, és el segon futbolista amb més minuts de la plantilla (2.610), només darrere de Gerard Moreno, amb 2.650.