Baptistao vota Europa

L'Espanyol arribava a Butarque aquest matí amb la missió d'aconseguir un triomf per propulsar-se en la classificació i mantenir viva la flama europea. I ho va aconseguir per la via de la taquicàrdia i sobre la botzina. El gol del triomf va arribar en el temps de descompte quan ja es mastegava l'empat. Una contra letal conduïda per Gerard Moreno va acabar a les botes de Bapstistao. El brasiler, amb una suau vaselina, signava un triomf d'or que propulsa a l'Espanyol en la classificació i manté viu la falma Europea. Galleda d'aigua freda per un Leganés que havia treballat de valent per signar l'empat però que marxa sense cap punt. Fiabilitat total de l'Espanyol que només va necessitat dos xuts a porta per emportar-se el triomf. Els blanc-i-blaus sumen ja 49 punts i el Leganés queda amb 27 punts i segueix mirant de prop el descens. De retruc, els blanc-i-blaus trenquen una mala ratxa a domicili. Els periquitos no guanyaven a fora des del passat 4 de febrer. Ara el proper partit tornarà a ser una prova de foc pels deixebles de Quique Sánchez Flores. L'Atlético de Madrid visitarà Cornellà.