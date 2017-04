Javi López: “A aquestes altures l'important és treure punts”

Javi López és una de les veus de referència al vestidor. El capità de l'Espanyol és qui més anys porta a l'entitat i sap com és el club periquito i el seu entorn. Per això avui ha restat importància al joc de l'equip a Leganés, ressaltant que l'important és la victòria. “És un debat gran del món del futbol, molt extens. Si fem una xerrada col·loqui cadascú tindria una opinió diferent sobre què és jugar bonic. Es van aconseguir els tres punts com es van aconseguir i segur que hi ha coses que podem fer millor, però a aquestes altures i amb tots els equips jugant-s'hi tant l'important és treure punts. El debat sobre si bonic o no us el deixo a vosaltres. Ara ens enfrontem a l'Atlético que també se l'ha criticat per no jugar bonic, però que ha guanyat lligues i ha disputat finals de la Champions. El que vull és que l'equip guanyi sempre, com tots els periquitos.”

Javi López va ser titular a Butarque i va viure l'alegria de lligar el triomf a última hora. Una victòria que acosta l'Espanyol al somni europeu, malgrat no tenir un calendari fàcil amb l'Atlético de pròxim rival. Hi havia un objectiu a la temporada, que era el top 10, i segons el capità blanc-i-blau no es pot posar ara la classificació europea com a obligació. “Si parlem d'Europa i no s'aconsegueix es pot dir que... No és por a parlar-n'he perquè estem a tres punts i és una opció real. No volem renunciar a res i l'objectiu és quedar el més amunt possible. Hi estem creient, partit a partit i seria importantíssim dissabte endur-nos els tres punts per seguir escalant posicions. Era un projecte a llarg termini i veure't a falta de sis jornades que pots escalar posicions, potser no s'esperava, però agrada. Us agrada que diguem que l'objectiu és Europa, però l'objectiu clar que se'ns va marcar va ser el top 10. A partir d'aquí, podem acabar millor i ho hem de perseguir. Ens queden sis jornades i partit a partit veurem fins on pot arribar aquest equip, que té molta ambició i fam.”