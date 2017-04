100 vegades Caicedo

Espera celebrar la fita personal amb un triomf i un gol contra l'Atlético En els tres anys que fa que és al club blanc-i-blau ha marcat 24 gols

Felipe Caicedo (Guayaquil, 1988) està d'enhorabona. El davanter arribarà als cent partits amb la blanc-i-blava aquest dissabte contra l'Atlético de Madrid. L'equatorià ha repartit les seves participacions amb l'Espanyol amb 89 enfrontaments de lliga i deu més en la copa, que sumen un total de 99 disputes defensant els colors blanc-i-blaus. En tot aquest temps ha marcat 24 gols (19 en lliga i 5 en copa). Aquesta efemèride arriba en un moment especial per a Felipao, que ha viscut un inici de curs convuls. El futbolista va estar molest a l'inici de temporada per la intenció de la directiva del club de posar-lo en l'aparador. El davanter no entenia aquesta situació després que l'haguessin renovat el febrer del 2016. Precisament, el davanter va ser el primer moviment de força de Chen Yansheng per fortificar el seu projecte. Llavors, el president de l'Espanyol va comprar la totalitat dels seus drets i, de retruc, li va millorar la fitxa. El magnat xinès no volia perdre el seu jugador franquícia i era tota una declaració d'intencions que el seu projecte de present i futur era seriós i no un simple foc d'encenalls.

L'alegria va durar poc, i l'Espanyol va flirtejar amb una venda a l'estiu de l'equatorià. Una situació que no es va donar per les pretensions de l'entitat que no volia regalar el seu futbolista. El seu enuig encara va anar a més en veure com arribaven nous fitxatges per fer-li la competència, com ara Leo Baptistao i, especialment, Álvaro Vázquez en l'últim dia de mercat.

La primera part de la temporada va ser dura per a Caicedo. D'aspecte imponent, en el tracte directe el futbolista és molt emocional i no va pair gaire bé el que va entendre com una espècie de traïció de certs actors del club cap a ell. El temps ha anat curant les ferides i després de sondejar una nova sortida al mercat d'hivern va decidir posar-se la granota de treball i tornar a recuperar el seu rol principal al capdavant de l'equip. El seu canvi de paper a dins és força evident. En tota la primera volta, l'equatorià només va jugar tres partits de titular. La seva situació personal ha fet un gir copernicà i en aquesta segona volta està sent un dels homes importants en els onzes de Quique Sánchez Flores. El tècnic madrileny mai ha donat l'esquena a l'internacional, tot i que prefereix puntes més treballadors i dinàmics. El preparador blanc-i-blau entén que els davanters són els primers defenses de l'equip i han de fer una pressió forta des del primer minut. Gerard Moreno, Baptistao o Álvaro Vázquez responen a aquest perfil. Felipe Caicedo té unes altres característiques. Es mou millor dins de l'àrea o d'esquenes a la porteria per buscar la segona jugada. El seu físic pesat és explosiu i no té el dinamisme més versàtil dels seus altres companys.

Malgrat tot, l'equatorià s'ha anat adaptant i Quique li ha obert la porta de la titularitat, com ho demostra el fet que ha jugat d'inici en vuit dels últims onze partits de lliga. D'aquestes vuit titularitats només ha perdut un partit, amb la Real Sociedad (1-2), amb un balanç de cinc victòries –Osasuna (3-0), Las Palmas (4-3), Betis (2-1), Deportivo (1-0) i Leganés (0-1)– i dos empats amb Celta (2-2) i Eibar (1-1). Ara espera continuar la seva bona ratxa sumant un nou resultat positiu aquest dissabte contra els colchoneros, un bon resultat mantindria les possibilitats blanc-i-blaves, i amb un gol per celebrar l'efemèride.

Registres golejadors.

La revifada de Caicedo en aquest últim tram de lliga és evident, però les seves estadístiques no aguanten les comparacions amb els anys anteriors. Aquesta és la seva tercera temporada a l'Espanyol. En lliga suma 1.100 minuts i només ha marcat dos gols. En el seu primer any (14/15) va jugar 1.907 minuts i va marcar 9 gols en la lliga i en va fer tres més en la copa. El curs anterior (15/16) va arribar als 2.145 minuts en la lliga i va fer vuit gols i dos més en la copa. Ara ben segur que tindrà, entre cella i cella, augmentar els seus registres golejadors en els sis partits que resten per acabar el campionat de lliga.