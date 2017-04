En aquest moment de la temporada hi ha pocs dubtes que Quique Sánchez Flores prioritza la defensa. Els resultats l'avalen, dins de l'objectiu marcat a la temporada del top 10, i hi ha dos noms que destaquen: David López i Diego Reyes. Quan els dos fan parella com a centrals, l'Espanyol es torna un equip molt difícil de batre. Només vuit equips de divuit han estat capaços de fer-li un gol als blanc-i-blaus amb aquesta parella ocupant l'eix central.

La defensa funciona. És un treball de bloc, que a l'Espanyol està donant bons rèdits. Les estadístiques són clares, ja que l'equip blanc-i-blau ha mantingut la porteria a zero onze cops en les 32 jornades disputades i s'ha situat a la part alta de la classificació. Tan sols tres equips presenten millors xifres: Atlético (17), Vila-real (14) i Barça (12). Tots ocupen zona europea i en el cas dels madrilenys i els blaugrana pugnen per la lliga amb el Madrid, que només se n'ha sortit vuit vegades, dues de les quals precisament contra l'equip periquito.

La defensa és un treball d'equip que comença amb el treball infatigable de Gerard Moreno –el jugador que més quilòmetres fa– a dalt i s'acaba en el porter, una altra assegurança de vida, Diego López. Però entre els habituals a l'onze periquito hi ha dos noms que destaquen per damunt de tots: Diego Reyes i David López. Quan fan de parella de centrals, el rendiment defensiu s'incrementa exponencialment. Dels onze enfrontaments sense encaixar cap gol, en deu feien parella al darrere, amb el 3-0 contra el cuer Osasuna com a única excepció. En el duel amb els navarresos, Óscar Duarte va estar al costat del mexicà, amb el jugador del planter blanc-i-blau avançant la posició al mig del camp. Abans de la greu lesió l'internacional de Costa Rica es va fer un lloc a l'equip oferint un bon rendiment, si bé sense evitar els gols rebuts en cinc dels sis duels disputats.

0,72 gols contra 2,07