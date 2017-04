Us toca a vosaltres!

L'afició de l'Espanyol viu d'esquena a l'equip. Això, com a mínim, és el que es desprèn de les estadístiques d'assistència a Cornellà. L'estadi blanc-i-blau té la pitjor assistència dels vint equips de primera amb una mitjana del 47%. És l'únic equip de la categoria que baixa del mig aforament del seu camp. Aquesta dada fa temps que amoïna les altes esferes del club. “No ho acabem d'entendre i no es troba una explicació raonable. És cert que hi pot haver mil motius com els problemes dels accessos o dels horaris. Això és igual. Ara l'equip està aconseguint resultats i lluitant per objectius importants i no s'ha capgirat la tendència”, va comentar una font acreditada de l'entitat, que hi va afegir que no entenia aquesta manca de passió de l'aficionat periquito.

Els números són sagnants per una entitat que ha superat la barrera dels 28.000 socis aquesta temporada. La mitjana d'assistència és de 19.083 espectadors. La pitjor entrada en lliga va ser contra el Granada amb 14.813 seients ocupats. Aquell va ser un partit en dissabte, el 21 de gener a les 13 h. La millor entrada va ser contra el Real Madrid amb un total de 30.153 espectadors. Però més enllà d'aquests dos partits, l'Espanyol només ha superat tres vegades la xifra dels 20.000 seients ocupats. Ho va fer contra l'Athletic Club (21.904) el diumenge 6 de novembre a les 16.15 h, el Sevilla (22.280) el diumenge 29 de gener a les 16.15 h i recentment contra el Betis (21.090) en un partit jugat el divendres 31 de març a les 20.45 h. Més enllà d'aquestes assistències màximes, el gros d'espectadors s'ha mogut sempre entre una forquilla de 16.087 seients ocupats contra el Deportivo el dia de Reis fins als 19.666 contra el Vila-real el diumenge 2 d'octubre a les 18.30 h.

Quan es va perdre la passió o el perquè d'aquesta desconnexió constant d'assistència al RCDE Stadium és la gran pregunta que gravita al cap dels dirigents blanc-i-blaus. I més tenint en compte que hi ha 28.000 socis abonats, de mitjana prop de 9.000 socis es queden a casa i no assisteixen a l'estadi. Més enllà dels retrets i les absències, ara el soci ha de deixar les excuses i fer un esforç perquè Cornellà visqui aquest dissabte una de les millors entrades de la temporada. El repte ha de ser superar la xifra dels 25.000 espectadors. Molts són els ingredients que fan atractiu el partit. Primer la situació competitiva de l'Espanyol. Els deixebles de Quique Sánchez Flores estan lluitant per mantenir viva la flama europea. Un resultat positiu contra els colchoneros seria letal per donar un impuls clau en aquesta lluita aferrissada i mantenir-se en la carrera fins al final de lliga. El rival també és d'aquells que fan patxoca. Els de Simeone arriben després d'assolir les semifinals de la Champions després d'eliminar el Leicester. Un equip gran davant un repte majúscul. A aquests dos ingredients, s'hi suma l'horari de dissabte a les 20.45 h. Un dels millors que es poden desitjar per afavorir una bona entrada. Hi ha arguments a dojo per no fallar i deixar a l'armari les excuses. A més, la trajectòria de l'Espanyol a casa en els últims partits és de les millors des de fa temps. En deu partits a Cornellà, els blanc-i-blaus han guanyat vuit enfrontaments amb un empat i només una derrota. 25 punts de 30 possibles és la millor targeta de presentació. I per donar encara més emoció i nivell al partit hi ha una fita que poden aconseguir dissabte els homes de Sánchez Flores: trencar la barrera dels 50 punts. Un triomf o un empat suposarien, matemàticament, signar la segona millor puntuació del segle en lliga i es faria quan falten cinc jornades per a la finalització del campionat. Qui dona més? Dissabte li toca parlar al seguidor periquito.

Diego López va aprofitar la seva compareixença d'ahir per fer una crida a l'afició en aquest sentit. “Tant de bo es vegi una bona entrada. Els nostres seguidors sempre ens han donat suport i ara necessitem que el camp estigui ple. Tant de bo els puguem donar una alegria perquè s'ho mereixen, i també després d'anys difícils, mereixen veure bons partits i lluitar contra equips grans.”