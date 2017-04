Jurado: “L'Atlético és un dels grans d'Europa”

L'Espanyol inicia dissabte una setmana de tres partits, amb dos rivals que están entre els tres primers classificats. D'entrada, l'Atlético, que José Manuel Jurado coneix bé perquè és l'equip que va apostar per ell a primera divisió. “Des que vaig marxar ha passat a ser un grandíssim equip, que competeix a totes fins al final. És un dels grans d'Europa, no només d'Espanya, un dels equips que més costa de superar. Es fa molt fort, és complicat de superar. Mai dóna una pilota per perduda, ho lluita tot i té grans jugadors. Tot plegat fa que sigui un equip tan gran.”

El jugador gadità s'ha fet un lloc a l'onze, en diferents posicions del camp. Jurado ha deixat clar que el duel amb l'Atlético serà molt complicat, però confia en millorar el 0-0 de la primera volta al Calderón. “Porto temps sentint-me bé, a gust. Estic ajudant l'equip. Serà un partit tan difícil com el de l'anada, però veurem un Espanyol més atrevit a casa. L'Atlético és difícil per a tots. Mirarem de fer un gran partit a casa, aprofitar les oportunitats i ser eficaços per guanyar el partit. Serà un partit bonic per competir, fer les coses bé, donar una alegria a l'afició i sentir-nos bé amb el que estem fent aquesta temporada.”