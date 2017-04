Referent Santamaría

L'Espanyol continua fent passes per convertir l'estadi de Cornellà i el Prat en un museu que permeti seguir la història de l'entitat. 116 anys de vida i cada cop més racons per veure'n els protagonistes. Des d'ahir els entrenadors hi tenen un espai. Des del primer, Jack Greenwell, fins al darrer, Quique Sánchez Flores, que no s'ho va perdre. Noms il·lustres encapçalats per qui més temps ha estat a la banqueta periquita, amb 252 partits: José Emilio Santamaría, que va cap als 88 anys.

Les primeres files eren història viva de l'Espanyol. Santamaría, Quique, Javier Clemente, José Antonio Camacho, Juanjo Díaz, Jaume Sabaté, Galca... entrenadors del club blanc-i-blau, acompanyats d'altres noms il·lustres com Fernando Molinos, Raúl Tamudo, Rafa Marañón, Coco Bertomeu i Edu Mauri. “És bo poder enviar un missatge a tothom: això és l'Espanyol, la nostra història i la nostra memòria per fer del club un instrument fort del país. Avui fem una altra etapa del museu. Fa sis o set any no el teníem i es veia difícil, i vam tenir una idea: convertir l'estadi en un museu. Santamaría ha dit que cal ressaltar els valors i la memòria que recuperem són valors per als nostres aficionats. Som una família amb 116 anys d'història, amb la voluntat de defensar els colors peti qui peti i en circumstàncies que no són fàcils”, va ressaltar el president d e la fundació, Antoni Fernández Teixidó.

L'acte va tenir Sergi Mas de conductor amb un vídeo històric d'acompanyament, així com un missatge de Caszely des de Xile. El principal protagonista va ser Santamaría, a qui es va entregar una samarreta commemorativa i que va rebre elogis de tots els presents. “Estic molt emocionat. Em sento molt petit. Quan em van dir que era un homenatge a Santamaría em va tremolar el cos. Sento una gran admiració per ell i la seva dona, que és la meva padrina. S'ho mereixia fa temps. Tots venim darrere d'ell”, explicava Quique Sánchez Flores, que confessava que es veia molts anys a l'entitat. “Crida l'atenció la bona relació que hi ha entre els entrenadors. Quan m'han convocat per fer un homenatge a Pepe, no hi podia faltar. Se'ls mereix tots”, hi afegia Javier Clemente, el tercer amb més partits a la banqueta blanc-i-blava, superat també per Patricio Caicedo. Paco Flores hi aportava una anècdota amb entrada com a revulsiu a València, ben curta perquè va etzibar un cop de puny al rival. I Camacho optava per ser discret.

Un deute pendent