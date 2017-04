Arriba l'hora de la veritat

L'Espanyol arriba al partit contra l'Atlético de Madrid amb les piles carregades. Les il·lusions blanc-i-blaves són epidèrmiques. Toquen la pell. La possibilitat d'acabar en llocs europeus fa temps que s'albira a l'horitzó però ha arribat el moment de concretar els somnis i els impossibles en realitats tangibles. El partit d'aquesta nit a Cornellà és un repte majúscul que pot cosir la realitat europea. “Les il·lusions col·lectives són de tots. El camí que vam emprendre ens porta a un creixement que ens apropa allà. No se'ns exigeix però sí que ens acompanya la il·lusió. Tots els partits són reptes i són un acte emocional”, reflexionava ahir Quique Sánchez Flores sobre el cim continental. Qui més qui menys sap que guanyar, o si més no, obtenir un punt davant l'Atlético seria un pas de gegant per fer créixer el sostre competitiu de l'Espanyol. El d'avui pot representar aquell clic màgic que suposa un abans i un després. Un cop damunt la taula davant un adversari gegantí. “L'Atlético és un equip indestructible i poderós, per això és tan important a Espanya i a Europa”, avisava el tècnic.

Molts aficionats encara conserven a la retina el partit de l'anada contra els colchoneros. Un matx seriós on l'Espanyol va tenir clares opcions de sortir guanyador del duel però Oblak ho va evitar. Aquell Atlético no té res a veure amb el d'avui. Els de Simeone són un equip més hermètic en defensa i afilat en atac. Un cop d'ull a les seves estadístiques ens indiquen que estem davant l'equip genuí dels últims anys. Una única derrota en les últimes 16 jornades de lliga amb un balanç d'onze triomfs i quatre empats. Unes xifres que completen el millor moment de la temporada de l'Atlético just en el tram en què es decideixen i clarifiquen els objectius. És a dir, estem davant un adversari que ha recuperat la seva fiabilitat i no fa presoners. Els madrilenys mostren de manera fefaent el repte que té avui a davant l'Espanyol. Un conjunt blanc-i-blau que també porta una bona línia i més si mirem els números de casa. 25 punts dels últims 30 guanyats a Cornellà amb una única derrota en deu partits. Aquest és el múscul periquito que ara només ha de sumar aquesta ratxa de bons resultats el suport massiu de la seva afició. Fins ara Cornellà ha punxat en assistència (és el camp amb menys assistència mitjana de la lliga amb un 47 per cent) i el d'avui és un partit per canviar aquesta tendència i signar una de les millors de la temporada (el rècord d'enguany va ser contra el Madrid amb 30.000 espectadors). “El factor Cornellà està en una evolució, s'està generant. És important que l'estadi tingui vida pròpia i ens acompanyi”, subratllava Sánchez Flores, que farà alguns matisos en els seu onze per contrarestar la força de l'Atlético. Un dels canvis importants apunta a la presència de Pape Diop. Home de brega, el senegalès sempre ha jugat de partida en els partits contra adversari gegantins. Avui sembla que no serà una excepció. La resta de l'equip no tindrà gaires moviments més respecte al triomf a Butarque. Víctor Sánchez, que torna després de sanció, rellevarà Javi Fuego.

Per la seva banda, l'Atlético viu en un moment d'eufòria després de la seva classificació per a les semifinals de Champions. Simeone no vol sentir a parlar del duel amb el Madrid i està capficat amb el duel d'avui a Cornellà. “És un rival molt similar a nosaltres que està fent un treball molt bo i que ens exigirà moltíssim.” El tècnic argentí encara té present el partit del Calderón. “Van fer un gran plantejament i no els vam poder fer mal, ens van donar poques possibilitats. Serà un partit dur”, relatava Simeone, que té com a repte trobar una solució al lateral dret ja que té de baixa Vrsaljko i Juanfran. Savic apunta a titular.