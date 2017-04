Qüestió de pólvora

L'Espanyol ha fet un pas enrere en el somni europeu en caure davant l'Atlético 0-1. El bon partit dels blanc-i-blaus s'ha quedat sense premi per la manca de pólvora davant d'un rival que ha aprofitat l'única ocasió de gol que ha tingut.

L'Espanyol ha sortit amb ambició i molta intensitat i s'ha pogut avançar només començar. Tres minuts, Gerard Moreno arribant a la línia de fons i deixant-la enrere per a l'arribada sol de Jurado, però la volea ha marxat per sobre el travesser. La rèplica ha arribat al 13' amb un xut de Carrasco que Diego López ha desviat amb dificultats. La primera part ha posat el llistó de l'energia molt elevat i ningú ha afluixat. El domini ha estat altern i els blanc-i-blaus, més ben posicionats, han atacat sobretot per la banda esquerra, però sempre s'han trobat la resposta oportuna de la defensa de l'Atlético. El mateix que s'han trobat els davanters visitants amb uns impecables David López i Diego Reyes.

Diego Simeone no estava content amb el que veia, així que a la mitja part ha donat entrada a Thomas per Torres. L'Atlético ha sortit a la segona part amb un xic més d'iniciativa, però Piatti ha estat el primer a fregar al glòria amb dues rematades. En la primera un defensa ha impedit el gol enviant la pilota a córner i la segona, de volea i tot sol, ha sortit desviada. Quique Sánchez Flores també ha mogut la banqueta per buscar més velocitat a la contra amb Baptistao.

L'esforç ha començat a passar factura i quan l'Atlético ha posat una marxa més, l'Espanyol ha patit. Entre Diego López i el cos de dos defenses han impedit que s'avancés l'equip madrileny en el 71' i un minut després els colchoneros han trobat el premi, amb dosi de malastrugança. Diego Reyes ha posat la cama en un xut des de la frontal i el rebot ha anat a parar a Griezmann, sol, que no ha perdonat el 0-1. L'empat podria haver arribat d'immediat quan Baptistao s'ha quedat sol davant d'Oblak, que ha aturat la rematada. Gerard Moreno també l'ha tinguda en un córner en què ha pentinat l'esfèrica avançant-se al porter i fregant el pal. Per mirar d'aprofitar la inèrcia, l'entrenador blanc-i-blau ha donat entrada a Reyes i Marc Navarro, però el semifinalista de Champions no ha donat cap opció més.