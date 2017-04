“Hem competit, però perdre et deixa una sensació de buit”

Quique Sánchez Flores estava content per la imatge de l'equip, però la derrota li impedia poder celebrar una de les millors actuacions de la temporada, o potser la millor. “No ens agrada perdre. Hem fet un gran partit, hem competit molt bé i no és fàcil jugar-li, a l'Atlético, com ho hem fet, però perdre et deixa una sensació de buit. Hem comentat durant la temporada que quan hem jugat contra equips de nivell similar la sensació és que havíem fet curt i avui, no. L'equip creix.”

Quique Sánchez Flores va aprofitar la presència de Chen Yansheng a la llotja per demanar-li la continuïtat de Diego Reyes, que ahir va fer una exhibició defensiva. La “probablement” millor primera part va quedar sense premi perquè l'Atlético va ser més efectiu i va aprofitar l'única ocasió de gol de què va disposar. El duel va seguir el guió que l'entrenador havia visualitzat, però amb un desenllaç infeliç. “Una de les millors coses és que hem jugat el partit que imaginàvem, jugant de tu a tu, tapant bé els espais, sortint a la contra i creant tant perill com ells. Quan fas el partit que imaginaves, els jugadors marxen contents, però la derrota treu el somriure.”