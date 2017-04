QSF: “Tenim idees de grandesa de cara al futur”

Quique Sánchez Flores ha repassat aquest matí l'actualitat blanc-i-blava abans de jugar, demà, contra l'Sporting de Gijón (19.30 h.). La roda de premsa del tècnic va gravitar sobre el complicat partit de El Molinón on els locals es juguen el descens on els espanyolistes apuraran les seves opcions europees. Els plans de futur de l'equip en el mercat d'estiu i el derbi de dissabte. Un duel contra els blaugrana on el tècnic madrileny va evitar parlar per evitar interferències amb el partit de demà.

Sporting. “Ens afectarà en la mesura que hem de fer un final de temporada bo i hi han equips per davant i per darrera lluny de nosaltres. Volem aspirar al màxim i ens juguem molt. Serà un partit que s'assembli al de Leganés amb la diferència que aquest és un equip més expert i amb un estadi que pressiona molt. Però si volem aspirar a més hem de saber adaptar-nes a partits així i no només als de l'Atlético”.

Derrota Atlético. “La sensació de fragilitat es viu massa en el món de l'esport però la nostra fortalesa va més enllà de l'últim resultat”.

Rotacions. “Intentarem fer el millor onze pensant en el partit de demà. Ens interessa demà. La felicitat immediata dels nostres aficionats està a Gijón”

Possessió. “És un equip que s'adapta a les circumstàncies i pot corre a la contra o tenir la possessió. Tenen diversos registres. Intentarem dificultar les seves eines i portar-lo a on nosaltres volem,

Eibar – Athletic. “Si estarà atent? Relativament. El que ningú ens pot treure és el sentiment de felicitat de fer les coses bé fins ara. Tenim una sensació de creixement important i passa el que passi ho tenim interioritzat però volem més.

Futur. “Portem vuit mesos treballant plegats i el futur ha de ser millor. Tot el que es treballi en el futur ha de ser sobre una base sòlida. No veig una volta enrere. El futur és il·lusionat i el que s'està manegant és amb una idea de grandesa per situar a l'Espanyol on ha de ser per història”.

Jutges de la lliga. “Hi hauran més jutges però ara no pensem en això. Estem enfocats en el partit de demà”

Diferències Atlético i Gijón. “Estem creixent i ens estem ajustant i trobant. Si tinguèssim la seguretat en tots els partits seriem l'equip que volem. No estem en el punt exacte que volem estar. No tenim la resposta de fiabilitat perquè encara oscil·lem. Per fer un partit com el de l'Atlético tenim que tenir un bon dia, quan no ho fem som imprecisos.

Javi López fora de la lliga. “Tenim el millor capità possible i capacitat per aglutinar el sentiment de club. Tenim una gran competència en aquesta posició. Està en el millor moment de la temporada, hem vist el millor Javi López. Però no és el moment d'arriscar amb certs jugadors que poden posar en risc el seu rendiment.

Baptistao. “És falta de físic. Les recuperacions de Leo són lentes no està per jugar un partit sencer encara”

Partit de San Mamés. “Això va passar fa tres setmanes però no hem tingut por en cap moment al llarg de la temporada. No som un equip rellotge. Ens falten coses i al marge d'aquell partit tampoc vam estar contents amb el partit de Leganés tot i guanyar en l'últim minut.

Víctor Sánchez al lateral. “No puc donar pistes de on jugarà”

Afició. “Passar de 17 o 18 mil a 27000 és un subidón i és important per crear una gran atmosfera”

Tamudazo. “No estan pensant en això, demà ens espera un equip que ho donarà tot i a nosaltres ens exigirà molt. Aquest calendari ens exigeix molt i a un canvi de mentalitat de jugar cada tres dies”

Derbi. “Anem a parlar del partit de demà”

Chen “Sóc optimista perquè hi ha claredat i compromès en les idees. No només amb Chen sinó amb Lardin i Robert. La cosa sona bé i això indica que ha d'acabar bé. Tenim una claredat meridiana del que volem”.