Evitar la ressaca a Gijón

L'Espanyol va fer un partit superb contra l'Atlético. Va demostrar que el camí que està fent al llarg de la temporada és ferm i creixent. La derrota va ser un dany col·lateral, però és d'aquells partits que deixen una sensació agradable de cara al futur immediat. La intensitat exhibida, la intel·ligència tàctica dels jugadors i la valentia de no arronsar-se contra un dels grans de la lliga fan preveure un bon final de curs per als deixebles de Quique Sánchez Flores. Tres dies després d'aquell fastuós partit, l'Espanyol corre el risc d'acomodar-se i no sortir amb la mateixa força de dissabte. El record del partit de fa quatre jornades a San Mamés encara és present, i aquestes pors són les que poden fer mal avui a Gijón. “Si volem créixer com a grup hem de saber canviar mentalitats i saber passar d'un partit contra l'Atlético a casa a un contra l'Sporting a fora”, assenyalava ahir Quique Sánchez Flores. El tècnic no té previst fer gaires rotacions en l'onze per evitar l'atonia experimentada contra l'Athletic Club, però és conscient que el seu equip encara no té un control total dels partits com li agradaria. “No som un equip rellotge. No tenim resposta de fiabilitat absoluta i no em fa la sensació encara que siguem el bloc que està on vol estar.” El partit d'avui serà de picar pedra i té tots els ingredients per repetir-se el guió vist a Butarque. El Leganés, com l'Sporting, són equips que lluiten per evitar el descens. Més agònica és la situació dels asturians, que estan a quatre punts dels llocs de permanència. Els locals tenen subratllat en vermell el partit d'aquesta tarda com a clau per evitar la seva caiguda definitiva a l'infern. “S'assemblarà bastant al que va ocórrer llavors, perquè ens enfrontem amb un equip que es juga una de les seves últimes cartes, encara que l'Sporting és més expert i serà un duel molt complicat.” L'Espanyol intentarà viure de l'error del contrari i treure profit de la seva angoixa per mossegar al contraatac.

Els blanc-i-blaus tampoc estan per rebaixes i hauran d'esprémer fins al final les seves possibilitats de classificar-se per a Europa. “El rival té urgències, però nosaltres aspirem al màxim i també ens hi juguem força”, assenyalava Quique Sánchez Flores. El tècnic no volia sentir a parlar del derbi de dissabte a Cornellà: “No hi ha cap més partit que el de demà [per avui]. Ens centrarem en l'Sporting i després començarem a pensar en el següent.” L'objectiu immediat de l'entrenador és acabar amb un ritme alt aquest final de temporada i superar, al més aviat possible, el sostre dels 50 punts i establir la segona millor puntuació en la lliga del segle XXI i, de retruc, seguir alimentant les aspiracions europees del seu equip fins a esgotar les possibilitats matemàtiques.

Aquests també són dies de preparar-se per al futur. La presència del president, Chen Yansheng, a Barcelona servirà per activar la planificació de l'estiu. Els tècnics estan cuinant un projecte ambiciós per lluitar, des de l'inici de lliga, per entrar a Europa. “Fa nou mesos que treballem i hem de fixar una base sòlida per al que s'està construint. Estic segur que millorarem en tot. És il·lusionant, les idees del club són de grandesa, no petites”, afirmava el tècnic.

L'angoixa de l'Sporting

Els asturians es jugaran una de les últimes cartes de la permanència contra els catalans. “Hem de guanyar l'Espanyol com sigui per poder retallar punts respecte al Leganés, hem de lluitar a mort”, apuntava ahir Joan Francesc Ferrer, Rubi. Un triomf deixaria els asturians a un punt dels madrilenys, que juguen demà. El tècnic de l'Sporting també ressaltava la força de l'Espanyol: “És un equip molt ordenat i solidari i que es desenvolupa molt bé a pilota aturada.” Rubi va assegurar que té previst fer poques rotacions.