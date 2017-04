Sense terra promesa

Queda com a consol arribar als 50 punts, la segona millor puntuació del segle XXI

L'Espanyol es va haver de conformar amb un empat a Gijón. Un punt que no li serveix per pressionar els altres equips que lluiten per la setena plaça que ara té la Real Sociedad, que juga avui i té cinc punts més que els catalans. Idèntica situació per a l'Sporting, que no en tindrà prou amb aquest punt per acostar-se a la salvació. Partit trepidant per moments d'un Espanyol que va perdonar massa en la primera part i que va perdre pistonada després del gol de Gerard Moreno. Els últims 25 minuts, els de Quique es van quedar sense benzina i van esperar al darrere empesos pel domini d'un Sporting abocat a l'atac. Diego López, fluix en el gol de falta, va tornar a ser decisiu per no caure derrotat a El Molinón.

Quique Sánchez Flores, en la darrera jornada entre setmana, va fer un onze revolucionari a San Mamés que no va donar els fruits esperats. Aquesta vegada el tècnic es va deixar estar d'invents a El Molinón i va apostar pel mateix onze que va jugar contra l'Atlético dissabte amb un únic canvi: Javi López per Marc Navarro. Precisament, el lateral va ser el gran protagonista de la primera part. El barceloní va tenir dues ocasions immillorables per avançar l'Espanyol. La primera, en una rematada franca dins de l'àrea després d'una assistència de Caicedo. El seu xut va sortir fora ajustat al pal. Si aquesta ocasió era clara, la següent encara ho va ser més. Navarro va rebre, de Piatti, una magnífica pilota des de l'esquerra. El lateral estava tot sol dins de l'àrea petita i, sense cap oposició i amb tota la porteria per a ell, va rematar, de manera incomprensible, fora de porteria. Mans al cap i lamentacions del lateral, que es feia retrets a si mateix per haver fallat un gol cantat. El Molinón respirava. Fins a aquell moment, el domini del partit era de l'Espanyol. Ben plantat al camp movia tots els registres possibles contra un Sporting atemorit per la seva situació en zona de descens. El gros del joc ofensiu es carregava per l'esquerra, on Aarón i Piatti trobaven una autopista sense peatge. Douglas anava boig. El partit es mastegava per aquella banda i l'element sorpresa tenia el nom de Marc Navarro. L'Espanyol olorava la sang, però no acabava de concretar les seves accions d'atac. L'Sporting només podia respondre amb accions aïllades. Víctor Rodríguez ho va intentar amb un xut que va refusar Diego López. El gallec es va mostrar providencial salvant una rematada de cap de Cop amb una estirada miraculosa. El partit caminava cap a l'armistici de la segona part, però l'Sporting va treure petroli d'una falta a la frontal. Víctor Rodríguez va ajustar el seu xut, la barrera es va obrir i va sorprendre Diego López pel seu pal. Deliri a El Molinón, que no es podia creure la seva sort. Diego López picava al pal dret amb ràbia conscient que hauria pogut fer-hi més, en l'acció. Ángel i dimoni, el gallec va fer una aturada de mèrit i va quedar retratat en la falta. Novè gol d'estratègia que encaixen els blanc-i-blaus en la lliga. El quart de falta directa. Dos dels quals de l'Sporting. Els asturians ja van marcar a Cornellà de falta directa i van posar fi al rècord d'imbatibilitat de Diego López.

Quique introduïa un canvi immediat després de la represa donant entrada a Baptistão per Caicedo. El canvi li va sortir perfecte. El brasiler va agafar una pilota al mig i va superar la defensa de l'Sporting amb ànima de velocista, i en el moment de trepitjar àrea va filtrar una passada cap a Gerard Moreno. El davanter va fer una retallada seca a Cuéllar i va marcar a plaer. 12è gol del punta de Santa Perpètua, que feia sis jornades que no marcava. Futbol fàcil i directe de l'Espanyol, que en el gol de l'empat només va necessitar la contribució de tres homes de camp per fer el gol. Directe a barraca i màxima efectivitat. L'Espanyol tornava a encendre l'angoixa asturiana i es ficava de ple a buscar la victòria. Dos minuts després, Gerard Moreno va acaronar el segon amb un bon xut que va trobar una ràpida intervenció de Cuéllar, que va enviar la pilota a córner. L'Espanyol anava per feina i s'ensumava el segon. Però l'Sporting no es podia ni es volia rendir. Duje Cop va tenir una magnífica oportunitat per fer el segon dins de l'àrea petita i, a tres metres de porteria, no va encertar amb la rematada. Perdonava el conjunt local a la mateixa porteria on en la primera part havia errat Marc Navarro.

Rubi volia accelerar els bioritmes ofensius del seu equip i va donar entrada a un davanter, Castro, per un mig, Nacho Cases, amb la intenció de buscar a la desesperada el triomf. En aquest canvi d'escenari l'Espanyol es perfilava clarament per matar el partit al contraatac, com va fer fa dues setmanes a Leganés, però patia a la cova les constants escomeses asturianes. Uns minuts finals que no beneficiaven gens els blanc-i-blaus. Burgui va tenir el triomf a l'abast, però Diego López va posar, de nou, una mà prodigiosa per evitar el gol del triomf.

Al final els dos equips es van haver de conformar amb un empat que no serveix a l'Sporting per pressionar el Leganés i que condemna l'Espanyol a desar al calaix el repte de lluitar per Europa. Com a mínim, assoleix els 50 punts que representen la segona millor puntuació en la lliga del segle XXI quan falten quatre jornades.