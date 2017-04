“El derbi al Camp Nou em va deixar fastiguejat”

Futur? Soc feliç i el club vol que segueixi i segur que farà un esforç perquè sigui així. Hem d'arribar a una entesa

Diego López (Paradela, Lugo, 1981) és un dels jugadors més determinants de l'Espanyol i està en un gran moment de forma, com va demostrar dimarts a El Molinón, on va fer un parell d'aturades estel·lars. Dissabte afronta un derbi a Cornellà, i gran part de les mirades estaran a la seva porteria. El primer duel al Camp Nou no el va poder acabar per un cop fortuït amb Luis Suárez. Ara espera tenir més sort, treure's aquell mal gust de boca i sortir-ne victoriós.

Ara sí, ja arriba el derbi.

Així és. Comencem a pensar en el derbi i tots tenim al cap fer un gran partit. És igual el que s'hi juguin ells o el que ens hi juguem nosaltres. És un derbi, el disputem davant la nostra afició i li volem donar una alegria. És un partit especial per als seguidors, però també per a nosaltres. És el dia en què s'ha de veure reflectida la feina que hem anat fent al llarg de la temporada.

Afronta el partit contra el Barça amb l'espina d'haver-se perdut part del duel al Camp Nou per lesió?

Em va fastiguejar aquella lesió, perquè estava en un gran moment de forma i em va tallar, en l'aspecte personal, la meva trajectòria. Encara que no ho sembli, va ser una lesió important, per la zona en què es va produir, sobretot per a un porter. Em va tallar una mica el ritme.

Està en un bon moment de forma. A Gijón va fer algunes grans aturades...

Sí, però és una llàstima el primer gol que ens van fer. Va passar pel mig de la barrera, va ser una mica culpa meva.

El somni de la setena plaça encara és possible o l'empat contra l'Sporting ja ha diluït aquesta possibilitat?

Les matemàtiques ho fan tot. Cal ser realistes. Abans ja era complicat i ara encara s'ha posat més difícil. Era una il·lusió per a nosaltres, però ho seguirem intentant. Des del vestidor sempre hem tingut un missatge clar: sumar els màxims punts possibles i anar partit a partit. Crec que ho estem fent. Estem creixent jornada rere jornada com a grup. Aquest curs hem fet passos de gegant i hem de fer que la nostra gent vulgui més de nosaltres la temporada que ve.

Com veu la temporada vinent?

La veig molt positiva per a aquest club i cada cop anant a més. Només cal veure la trajectòria que estem tenint.

Parlant de present, s'ha arribat als 50 punts. Una puntuació que situa aquesta lliga com la segona millor del segle XXI. Què li diu aquesta estadística?

Aquesta dada reforça encara més la idea que aquest any està sent molt positiu després d'anys molt negatius. Hem recuperat la il·lusió de l'afició. Els nostres seguidors ara van a l'estadi amb una altra mentalitat i amb un aire més positiu que el que tenien en anys anteriors. Això ha estat una feina de tots, inclosos ells. L'equip ha millorat moltíssim des de l'inici. Aquesta és la primera pedra d'un gran projecte, tant en l'aspecte esportiu com institucional. La temporada que ve l'hem de seguir confirmant.

No sé si l'enganya el subconscient, però per la seva manera de parlar es veu aquí la temporada que ve...

[Riu] No, encara no sé què passarà, però encara que no hi sigui sento aquests colors, perquè tant el club, com el tècnic, els companys i l'afició m'han acollit molt bé. Em sento un periquito més. I si la temporada que ve no hi soc, ho seguiré sent i donaré suport a l'equip des d'allà on sigui. L'Espanyol ja serà per sempre un dels meus equips favorits. De moment, només ha estat un any, i espero que en siguin més, però si al final només és un, ha estat molt intens i amb molts sentiments.

Ramon Robert diu que en els propers dies parlaran de la seva situació amb el Milan. Content?

Sí que m'agrada, i tant de bo s'arribi a un acord. Segueixo pensant el mateix.

Com veu el got: mig buit o mig ple?

Sempre mig ple. És evident que hi ha diverses parts i cadascú exigeix el que considera seu, però al final quan un està content i feliç i el club també vol que segueixi, i vol fer un esforç segur perquè segueixi, s'ha d'arribar a una entesa. A més, tant el club, ja en el moment de portar-me a l'estiu, com el tècnic em van donar confiança, però pel que fa a l'afició és un capítol a banda.

Què li ha fet l'afició de l'Espanyol per tenir-lo tan captivat?

Em sento molt estimat. És difícil poder correspondre a tot el que em donen. El sentiment periquito romandrà i el portaré sempre amb mi.

Li fa la sensació que fa més anys que és en aquest club?

Sí, és el que sempre penso. Deu ser per tot el que he viscut aquest any i per com va l'equip. Hi ha molta il·lusió, al vestidor i també en l'ambient. I això fa que tots ens sentim orgullosos.