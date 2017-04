Quique: “Que no se'ns jutgi per ser virils i atrevits”

Quique Sánchez Flores té ganes d'oferir a l'afició la primera victòria en un derbi a l'estadi de Cornellà i El Prat. El tècnic blanc-i-blau no donarà la llista de convocats fins a la tarda i demà espera trobar-se els seus jugadors sense un excés de revolucions, conscients que cal màxima concentració. “Un Espanyol valent, però no inconscient. Saber on volem jugar el partit, conscient que si fer errors, saben aprofitar les seves virtuts. Tenen molts registres i hem de mirar d'equivocar-nos poc. Som dos estils contraris i ho sabem. No podem plantejar un partit en braços del rival. L'afrontem sense cap por. No serà un partit que es decideixi en una gran defensa o un gran atac. Hi haurà molts registres. Saber fer les dues coses i el rival també. Es tracta de buscar les debilitats dels rivals i enfortir les teves prioritats.”

L'Espanyol és un dels jutges de la lliga, amb l'opció de fer la guitza a l'etern rival. Quique Sánchez Flores veu més opcions de victòria que altres anys, però el tècnic no vol que es busqui més del que hi ha. La motivació pròpia d'un derbi, les ganes de guanyar, sense més. “Que no se'ns jutgi per ser virils, atrevits, homes al camp. És un esport viril, intens i demà serà un partit així. Prou hem de lluitar contra el problema de la petitesa com perquè se'ns tracti com si el que féssim no fos normal.” El paper de l'afició serà clau. Cornellà espera la millor entrada de la temporada i l'entrenador periquito s'ha mostrat convençut que els seguidors respondran. “No tinc cap dubte que l'afició se superarà. S'ho van passar bé contra l'Atlético. Si veuen que els seus es deixen la pell, que hi ha una manera de jugar i un criteri, el resultat no els treu les ganes de venir. Cada cop estem més a prop de l'equip que ells volen, hi ha una connexió i esperem que gaudeixin al màxim.”

Luis Enrique i el llibre