“Serà un Espanyol valent, però no inconscient”

Quique Sánchez Flores afronta el segon derbi a la banqueta de l'Espanyol amb ganes que es vegi l'evolució de l'equip. L'onze blanc-i-blau va arribar llançat al duel de la primera volta, però gairebé no va presentar batalla, superat clarament pel conjunt blaugrana. Ara arriba sense cap mena de pressió, a banda de donar una alegria a l'afició i tocar els nassos a l'etern rival.

El guió del partit, a priori, és prou conegut. El Barça durà la veu cantant, s'apoderarà de la pilota per filosofia de vida i necessitat de lligar la victòria si vol seguir viu. L'Espanyol, plantat al davant, mirarà de reduir espais, lligar en curt les estrelles i mirar de fer mal al contraatac o a pilota aturada. Dos estils ben diferents, cada equip amb les seves armes i a veure qui despulla les debilitats de l'altre. “Veurem un Espanyol valent, però no inconscient. Sabem on volem jugar el partit, conscients que si fem errors saben aprofitar les seves virtuts. Sabem que tenen molts registres i hem de mirar d'equivocar-nos poc. Som dos estils contraris, i ho sabem. No podem plantejar un partit en braços del rival, seria un error, però l'afrontem sense cap por. No serà un partit que es decideixi amb una gran defensa o un gran atac, hi haurà molts registres. Sabem fer les dues coses i el rival també. Es tracta de buscar les debilitats dels rivals i enfortir les teves prioritats.”

L'últim derbi de lliga a Cornellà va acabar amb 0-0 i molta tensió. Massa. De seguida va arribar el doble duel en la copa del Rei i es va seguir la mateixa dinàmica, malgrat que aleshores els blaugrana no van tenir gaires problemes per imposar la seva superioritat. Les acusacions de violents dirigides als blanc-i-blaus van sovintejar des de tots els àmbits. Per si de cas, Quique Sánchez Flores va voler enviar un missatge clar perquè la intensitat no es malinterpreti, vinculant-la només a un partit de futbol. “Que no se'ns jutgi per ser virils, atrevits, per ser homes al camp. És un esport viril, intens, de contacte, i demà serà un partit així. Prou hem de lluitar cada dia contra el problema de la petitesa perquè se'ns tracti com si el que féssim no fos normal.”

Quique Sánchez Flores va enviar missatges clars. El guió del partit ja està escrit, la intensitat, garantida, i els únics dubtes se centren en dos aspectes. El primer, l'estat físic d'algunes peces i si podran aguantar els 90 minuts sense obligar l'entrenador a tenir un recanvi preparat a la banqueta per si de cas. Vinculat a això, el sistema tàctic és una incògnita. El tècnic blanc-i-blau en els últims partits advoca pel 4-4-2, però en partits més complicats i en què el rival porta la iniciativa acostuma a preferir el recurs d'un mig del camp més físic, amb Diop. L'altre dubte és si la progressió evident dels blanc-i-blaus durant la temporada es traduirà en la primera victòria en un derbi després d'onze anys. “La percepció que hi ha és que estem més a prop que altres anys d'afrontar-lo amb garanties. Som conscients que tenim les nostres possibilitats, tant de bo encertem per estar dins del partit que volem.”

‘El payaso que hay en ti'