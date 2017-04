“No comptàvem amb els regals que hem fet, és un cop dur”

L'Espanyol va traçar un gran pla de partit: pressió alta al Barça i agressivitat ofensiva. Una posició tàctica que va incomodar els blaugrana. Així es va arribar a la mitja part del partit. Amb un empat a zero i fins i tot una clara ocasió de Jurado, en el minut 5, que l'andalús va errar. Precisament, el mig va ser clau per desencallar el partit a favor del Barça amb una pilota cap enrere que va deixar tot sol Suárez. “Estàvem incomodant molt la manera de jugar del Barcelona amb una defensa molt alta, però controlant els riscos. No comptàvem amb els regals que hem fet mà a mà amb el porter. Ha estat un cop dur fer aquests regals”, se sincerava el tècnic blanc-i-blau, que no volia carregar contra Jurado ni contra el jove Aarón, que ahir disputava el seu primer derbi. “Se'ls ha d'animar. Ara estem malament, però demà ja ho veurem tot d'una altra manera. No els puc dir res, als jugadors. Han fet un esforç brutal i estàvem dins del partit que havíem imaginat. Ara hem d'esperar el següent per no fer aquesta mena d'errors. Ho lamentem pels nostres aficionats, perquè hem tingut una ocasió per avançar-nos aviat.” Quique Sánchez Flores no podia amagar que les errades pròpies van ser una càrrega feixuga per al desenllaç final del partit: “És futbol. És un joc d'errors i ho sabem. Ens ha perjudicat, però forma part del joc. No pensàvem que tindríem aquests errors, perquè n'hem tingut dos, i això és un cop i et penalitza molt pel plantejament físic i tàctic que hem fet.” “El primer gol ens ha fet molt de mal i ha estat inesperat. No hem regalat aquesta mena de gols en tota la lliga, i això ens ha penalitzat molt, però és una llàstima, i més pels jugadors que tant ens han donat. No tenim res a retreure al partit. No pensàvem deixar Suárez dues vegades sol davant del porter per dues errades nostres”, admetia.

El tècnic seguia incidint en aquesta situació, però posava de relleu la feina feta pels seus deixebles. “Mentalment, els jugadors s'han vist afectats pel primer gol, i més tenint en compte la mena de futbolistes que teníem al davant. Els resultats van variant les emocions del partit. Fins al gol hem estat molt sencers. Hem fet un esforç molt gran, tenim 50 punts i no ens podem ensorrar per aquest resultat.” I seguia pensant que l'estratègia inicial ha estat positiva: “Hem fet un plantejament arriscat però controlat. Tot i això, el desenllaç final ha arribat pels nostres jugadors.” Malgrat tot, el preparador blanc-i-blau reconeixia que el seu equip va ser inferior: “Ells han estat millors que nosaltres en el còmput general, perquè no han comès errors. Però insisteixo, haver-nos allunyat del partit per circumstàncies que no volíem ni esperàvem ens fa posar tristos. Han estat detalls que han convertit el resultat en desagradable.” I deixava clar: “Amb el partit igualat sempre tens forces.”

Ara l'Espanyol veu com aquesta derrota en el derbi el deixa sense cap possibilitat de lluitar per la setena plaça, l'última que podria donar l'accés a Europa, i s'haurà de conformar amb signar el millor tram final de curs possible, en què haurà de visitar el Dépor a Riazor, la setmana que ve; rebre el València a Cornellà, després, i tancar la lliga contra el Granada, matemàticament a segona. Ara el repte és la vuitena posició.