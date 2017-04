Ni l'incentiu de fer la guitza

No hi va haver pancarta, però sí insults de nou a la família de Piqué

L'ambient hi va ser. L'Espanyol va viure la millor assistència de la temporada, amb 31.708 espectadors, superant els 30.153 del Madrid, però l'al·licient d'animar el tram final del campionat fent la guitza a l'etern rival va quedar en no res. El derbi va estar lluny de la tensió de la temporada passada, però el club blanc-i-blau tampoc es lliurarà aquest cop de pagar multa per la falta d'educació d'un sector reduït, si bé sorollós, de l'afició.

Els seguidors periquitos van respondre a la crida, tal com es va veure amb les cues sense precedents per accedir a l'estadi, amb cotxes ocupant dos carrils de les rondes i creant el caos abans que arribessin els Mossos. El públic es va mostrar endollat des que els dos equips van sortir a escalfar-se. Una pausa només per contemplar als marcadors un vídeo amb imatges dels Jocs, més que breus, amb la inoblidable cerimònia inaugural sota el segell de La Fura dels Baus, tot acompanyat de la banda sonora d'Amics per sempre, la cançó que Els Manolos sempre recorden que, en contra del que hi ha instal·lat a l'imaginari col·lectiu, mai van tocar en la cerimònia de clausura. Enguany se celebren els 25 anys de la històrica cita a la capital catalana i els homenatges s'aniran succeint per tot el país. Per ser un dels primers, es va tractar d'un repàs mínim, potser per falta de temps o perquè la transcendència de l'enfrontament feia que passés massa desapercebut. Això sí, hi va haver marge per tornar a encendre el peveter de manera virtual.

Una pausa amb silencis i aplaudiments abans de fer pujar el volum de so ambient amb l'inici del partit. Ben aviat van arribar les primeres mans al cap, quan Jurado es va plantar sol davant de Ter Stegen i va creuar massa la pilota. No seria l'únic cop que el gadità desesperaria la parròquia local, ja que va regalar el gol a Suárez. LaLiga havia fet un informe amb els càntics en el partit de l'Atlético, i l'Espanyol està pendent de la possible multa, així que hi havia por per si els sectors d'animació donaven nous motius per gratar-se de la butxaca, sobretot arran de les provocacions en el duel de la primera volta al Camp Nou, amb pancartes i càntics contra els periquitos. El derbi de l'exercici anterior a Cornellà va derivar en 24.002 euros de sanció, amb episodis molt desagradables. El “puta Barça” va ser el crit més repetit, mentre que algun sector reduït va generar el dubte de si feia el so d'un mico quan Neymar anava al córner o quedava estès a terra per una falta. El so dels xiulets s'imposaven per si de cas. El centre de l'ira dels seguidors locals va ser Gerard Piqué i semblava que sense pancartes de mal gust i masclisme sobrer, protesta sense més fins que, amb el resultat en contra, els impresentables habituals es van recordar de la dona del central català. Multa, i merescuda. Sector reduït però cridaner. La frustració mal expressada perquè passen els anys i els dos gegants segueixen sense caure a Cornellà-el Prat. Errades individuals i Messi per al desencís tradicional. El Barça segueix viu en la lliga amb un resultat contundent i els jugadors van saber evitar l'alta tensió de fa un any.