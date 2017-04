Errors solitaris molt cars

La feina de Quique Sánchez Flores es reflecteix en el bon rendiment del bloc. El tècnic periquito posa l'èmfasi en la necessitat d'evitar els errors individuals, però en els últims partits no se n'ha sortit. El regal de Jurado en el derbi s'afegeix a una llista d'errades recents que han rebut un càstig evident quan les matemàtiques han certificat, tres jornades abans del final, que ja no hi ha possibilitats d'anar a Europa.

El poderós Barça no va xutar a porteria en tota la primera part. El pla funcionava perquè l'ocasió més clara fins llavors era de l'Espanyol –Jurado es va plantar sol davant Ter Stegen i va perdonar–. No seria el pitjor del gadità, ja que a l'inici de la segona meitat va decantar el derbi amb una passada enrere inconscient, un regal per a Luis Suárez. Al final, resultat massa contundent quan Aarón s'hi va afegir amb un mal control que de nou l'uruguaià no va perdonar. “Contra aquests equips saps que no pots fallar. La que tens l'has de ficar, i no concedir res, i contra el Barça va ser al revés. Vam fallar les que vam tenir i vam fer errors que ells no van desaprofitar. Amb 0-1 encara vam tenir una ocasió i no va poder ser, i amb el 0-2 ja era impossible. Amb molt poc ells et fan gols. Si falles contra els grans t'acaben esclafant, no perdonen”, ressaltava Víctor Sánchez.

Els resultats de la jornada van deixar l'Espanyol sense possibilitats europees i amb el desencís derivat de la sensació que s'hi hauria pogut fer més tan sols minimitzant els errors individuals o posant-hi un xic més de concentració. En el derbi, la passada enrere de Jurado. Però quatre dies abans, en l'empat a El Molinón, Piatti es va apartar de la tanca i va donar peu al gol de l'Sporting. “Estàvem fent un partit espectacular, i l'errada del gol va ser un cop molt dur. És el Barça, és l'Sporting i jo hi posaria també l'Atlético, amb el gol que ve d'un mal rebuig, un rebot quan havíem fet un partidàs. És la diferència, els grans no fan errades i estan encertats, nosaltres les fem i no estem encertats. Fa mal perquè l'afició ha estat de deu en els dos últims partits”, assegurava David López.

Degoteig d'errades