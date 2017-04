La directiva de l'Espanyol estava força tranquil·la amb el comportament de l'afició, però amb el resultat en contra van tornar els càntics amb insults. La dona de Gerard Piqué va tornar a ser l'objectiu d'un grup reduït però ben sorollós de la parròquia blanc-i-blava, que fa un any va costar 24.002 euros a l'entitat pel comportament en el derbi. Els rectors de l'entitat blanc-i-blava estan pendents de l'informe de LaLiga i són conscients que tocarà tornar a gratar-se la butxaca, amb el dubte de com influiran els precedents. No només per l'anterior duel amb el Barça, sinó perquè ja estan pendents del càstig pels càntics del partit contra l'Atlético de Madrid a Cornellà-el Prat.

Algun objecte va arribar a la gespa, però l'àrbitre no ho va recollir a l'acta i l'Espanyol confia que no hi hagi multa tampoc per l'aficionat del Barça que va treure una pistola de fogueig i va generar instants de pànic abans de ser reduït per seguidors i mossos de paisà. Es van fer els controls habituals i hi ha el dubte si la duia per peces i la va muntar dins.