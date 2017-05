La personalitat de no variar la teva filosofia

Els jugadors de l'Espanyol ressalten setmana rere setmana el creixement de l'equip. És un mantra que repeteixen i que se certifica en una evolució palpable de l'onze de Quique Sánchez Flores. Els dos últims duels a l'estadi n'han estat dos exemples més, ja que no s'ha variat el dibuix tàctic ni s'ha fet servir Pape Diop per tenir més físic al mig del camp.

El 4-4-2 com a tàctica, amb Gerard Moreno i Caicedo a dalt, un extrem pur a la banda, Piatti, i Jurado a l'altra davant del doble pivot habitual. Un esquema que es manté si hi ha el Barça o l'Atlético al davant. Però també contra l'Sporting. Són els tres últims duels i palesen l'evolució de l'Espanyol, que ja no varia quan al davant hi té un dels grans de la lliga. Té una idea futbolística i l'aplica, amb petits retocs d'on fer la pressió o quina esquena buscar. Així s'ha vist en els dos últims enfrontaments a Cornellà. En el duel al Calderón, on es va aconseguir un punt, Diop va fer parella amb Javi Fuego, mentre que es va sacrificar un davanter per situar Jurado a la mitja punta. I al Camp Nou el senegalès va repetir presència. “L'equip ha millorat molt aquest any i creix molt. Hem de mirar en què fallem, però les bases de futur són les de la primera part del derbi i part de la segona amb la pressió alta, quan mirem de tenir la pilota, tenir claredat i provar d'arribar a dalt bé. L'equip cada cop està millor, i contra el Barça hem jugat millor en la segona volta que en la primera, i contra l'Atlético també, malgrat que allà vam empatar. La segona volta és millor que la primera, i ens hem de quedar amb això”, explicava Víctor Sánchez a L'Esportiu.

Proves al Bernabéu