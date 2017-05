Diego López continuarà

“No tinc cap novetat, són coses de les quals deuen estar parlant els clubs i l'agent; esperar, no sé quant de temps, ni quan hi haurà reunions ni res”, deia ahir al matí Diego López quan li preguntaven sobre el seu futur. El cert és que, si res es torça, el porter gallec continuarà vestint la samarreta blanc-i-blava la temporada que ve. L'Espanyol i el Milan (que va canviar fa poc de propietat) ja tenen avançades les converses per tancar en breu la continuïtat del de Paradela. El club assegura que l'operació “està encarrilada”. El futbolista vindrà amb la carta de llibertat del Milan, que s'estalviarà la fitxa del seu últim any. El conjunt transalpí té com a prioritat tancar la renovació del seu jove porter Gianluigi Donnarumma, qui va enviar l'any passat el gallec a la suplència.

Així, amb la situació desbloquejada, Diego López podrà signar el nou contracte amb l'Espanyol. Era una condició essencial, que el gallec tingués la carta de llibertat. El club blanc-i-blau no podia pagar traspàs i oferir-li, alhora, una fitxa prou important per a la categoria del porter. Amb la carta de llibertat a la mà, la il·lusió i el desig del gallec per continuar a l'Espanyol ho han fet tot. Ara serà qüestió de redactar els documents i donar forma a l'acord.

El porter tindrà un contracte de dues temporades més una altra d'opcional en funció dels objectius de l'últim any. Amb aquest moviment l'Espanyol s'assegura un futbolista essencial per al seu projecte i reclamat pel tècnic com una peça clau. L'oficialitat de l'acord es farà pública durant aquest mes i d'aquesta manera el futbolista, com era el seu desig, marxarà de vacances sabent el seu destí i no haurà de tornar a viure la incertesa de l'any anterior, en què no va arribar a l'Espanyol fins a l'últim dia de mercat.

La carpeta de Diego López tindrà segell de continuïtat a l'Espanyol, però s'obre l'interrogant sobre el futur de Roberto Jiménez. El porter no vol continuar un any més de suplent i buscarà una sortida. La seva prioritat, per qüestions familiars, és continuar en la lliga espanyola, tot i que l'Olympiacòs veuria amb bons ulls la seva tornada. L'Espanyol va pagar tres milions l'estiu passat pel seu fitxatge i espera recuperar una part de la inversió.

El futur de Pau López

En el joc de dominó de la porteria hi ha un tercer nom: Pau López. El gironí va marxar cedit al Tottenham amb una opció de compra de set milions d'euros. Mauricio Pochettino vol executar-la, però el club londinenc està fent maniobres per rebaixar la quantitat. L'Espanyol continua ferm en la posició de no rebaixar ni un cèntim. Si el Tottenham decideix no fer el pas de comprar Pau, a Cornellà maneguen altres ofertes pel gironí, que, sigui a Londres o en un altre lloc, no viurà una segona etapa com a blanc-i-blau.

El serial de Diego Reyes