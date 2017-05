“Per créixer ens hem de quedar amb Diego Reyes”

Quique Sánchez Flores ha passat aquest matí per la sala de premsa de la ciutat esportiva. Un dels temes centrals passa per la futura composició de la plantilla pel pròxim curs. “El que estem cuinant té una bona olor.No som Arguiñano però les sensacions és que tenim molt clar per on hem d'anar per créixer. S'ens dibuixa un somriure quan pensem en el que vindrà”, apuntava el tècnic que, tot i això era conscient que “després s'obrirà el mercat i sabem que és difícil”. En quan als noms propis hi han dos futbolistes que marquen l'actualitat del mercat. Primer Diego Reyes. “Ho tenim clar tan el club com jo que per créixer ens hem de quedar amb aquests jugadors i esperem que puguem comptar amb ell la propera temporada”, deia sense embuts i empenyent al club a buscar una solució. El Porto demana set milions pel seu futbolista, quantitat que hi ha en el seu contracte de cessió. Aquí rau el problema i l'Espanyol vol rebaixar aquesta quantitat.

L'altre nom propi és Diego López. Com informàvem aquesta setmana la vinculació del porter de cara als propers anys serà un fet i romandrà a Cornellà els propers anys. “En futbol fins que no ho veus no ho pots creure. Però s'han treballat bé els temps amb ell i sembla que podrem comptar amb ell els propers anys”, subratllava el preparador que també es va referir als possibles jugadors que poden marxar aviat però va defensar el seu professionalisme. “No està afectant el futur de certs futbolistes i això em referma en que tenim un gran grup com Salva Sevilla, Diop, Victor Álvarez, Roberto... El seu comportament és fantàstic i meravellós ningú ha desconnectat abans de temps”.

Fam competitiva.

L'Espanyol jugà demà contra el Dépor a Riazor amb la intenció de mantenir el pols competitiu en aquestes últims tres jornades. “Tots pensem que cal mantenir la fam competitiva fins el final. Hem de mantenir la mentalitat del grup per seguir creixent continuament i ho hem de fer també de cara a la propera temporada per seguir mantenint la base. Sabem el que es juga el rival” i llançava un missatge als seus deixebles. “Aquests partits mesuraran molt la mentalitat competitiva dels jugadors” i seguia desgranant aquest fil discursiu. “Hi han molts equips que han deixar de competir des de fa temps i això és difícil. Però ens hem d'auto estimular i auto exigir-nos” i apuntava cap a la vuitena posició i els guanys en drets de televisió. “Volem quedar el més a dalt possible, hem de donar el millor per generara el millor. Es bo pel club, bo per nosaltres”.

Canvi de posicions.

Per últim, el tècnic té decidit fer alguns moviments tàctics en aquest tram final de curs. “Hi han dos o tres coses que em ronden pel cap i estem limitats pel tipus de proposta que m'agradaria veure per les posicions dels jugadors”, va apuntar per anar més enllà. “David López i Diego Reyes, m'agradaria veure'l a la medul·lar però no sé si ho podré fer. Rubén Duarte és més lateral que central. Però estic parlant de jugadors polivalents que ens agradaria veure'l en diverses posicions”.