Una victòria amb dues cares molt diferenciades

L'Espanyol ha ofert una lliçó de professionalitat a Riazor. Com a mínim a la primera meitat. Baptistao ha aprofitat un regal increïble d'Arribas per avançar l'onze de Quique Sánchez Flores, que malgrat no jugar-s'hi res, s'ha plantat al descans amb 0-2 contra un Deportivo que s'hi jugava la permanència. Els periquitos han desaparegut a la represa i els locals han fregat l'empat.

El Deportivo ha estat el primer a generar perill quan Andone ha entrat a l'àrea i el xut buscant el segon pal ha sortit fora per poc. Però el primer gol ha arribat del bàndol visitant. En el minut 14 Arribas ha volgut fer una passada i ha xutat l'aire, deixant Baptistao sol davant del porter. El brasiler no ha perdonat el 0-1. El gol ha afectat el Deportivo, que ha notat la pressió, obligat a dominar, però sense saber què fer amb la pilota. Així en el 29', Piatti ha aprofitat el forat deixat pel lateral incorporant-se a l'atac i ho ha fet perfecte: conducció en velocitat, retall i pilota enrere per a l'arribada de Gerard Moreno per al 0-2.

El marcador ha comportat l'escridassada del públic i més pressió per al Deportivo, que abans del descans ha pogut empatar en una mitja volta dins l'àrea de Borges que ha topat amb el pal i amb una internada l'Ola John, que ha desviat Diego López.

La segona part ha començat amb reacció. Ola John s'ha escapat de David López per la línia de fons i Andone ha aprofitat l'assistència per retallar distàncies. Acte seguit Arribas ha estat a punt d'esmenar l'errada inicial amb una rematada de cap, però s'ha trobat amb una gran resposta de Diego López, desviant la pilota al travesser. El gallec ha tornat a salvar l'equip periquito en una rematada dins l'àrea d'Andone. L'Espanyol ha viscut tota la segona part tancat a l'àrea, incapaç de lligar tres passades o fer una contra perillosa, però torna de La Corunya amb els tres punts.