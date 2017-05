Seguirà apostant per la formació

El descens del filial a tercera divisió segueix marcant l'actualitat de l'Espanyol. El director esportiu de l'entitat, Jordi Lardín, va valorar ahir aquesta dura situació en els mitjans oficials del club. “Quan un equip perd la categoria no pots dir que les sensacions són bones, però l'equip ha treballat, ha jugat i ha fet les coses bé. Teníem, sobretot, un dèficit de jugadors important perquè les necessitats del primer equip marquen el destí de l'entitat”, va assenyalar tot donant valor al fet d'haver pujat quatre futbolistes com Aarón, Marc Navarro, Marc Roca i Melendo. “Pel que fa a resultats, no ha estat una bona temporada, però en l'aspecte de la formació ha estat un èxit”, va assegurar el director esportiu, que tampoc volia utilitzar aquest èxit per amagar les mancances del filial. “Seria fàcil tapar el descens amb la incorporació de quatre jugadors al primer equip. Ens hauria agradat salvar-nos. No poder substituir aquests futbolistes ha deixat l'equip amb un dèficit de jugadors important, però la plantilla està per nodrir el primer equip”, va destacar tot insistint en l'aspecte formatiu que ha de tenir el segon equip de l'entitat. “Un filial és un filial, independentment que juguem a segona B o tercera. Estiguem en la categoria que estiguem, apostarem per una plantilla jove formada per jugadors que surten del juvenil.” I en aquest sentit, va admetre el mal que va fer la marxa de Marc Gual a l'hivern. “Era un futbolista que marcava molts gols i el fet de no poder retenir-lo ens ha marcat.”

Per acabar, Lardín va defensar la tasca del tècnic, David Gallego. “La seva feina és impecable. És un entrenador que ha agafat futbolistes que estaven a un nivell 6 i els ha deixat en un 8. Ha estat lluitant tot l'any en la categoria. És un gran entrenador i amb ell els futbolistes tenen la formació assegurada. És una llàstima que no tingués més jugadors per fer més coses. Amb els futbolistes que han pujat al primer equip parlaríem de coses més positives.”