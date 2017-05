Amb la lliçó ben apresa

L'Espanyol, possiblement, va jugar el seu pitjor partit d'aquesta temporada a Mestalla. Ara fa tot just una volta, els blanc-i-blaus van perdre per 2-1 contra el València, el rival que visitarà l'RCDE Stadium dissabte. El gener va ser un mes negre per als interessos del conjunt que dirigeix Quique Sánchez Flores. El gran problema va ser l'actitud que van mostrar els periquitos a la gespa de Mestalla. Una falta d'esma contra un adversari que arribava a aquell enfrontament tocat emocionalment i amb el descens a un pas. L'Espanyol es va vestir d'ONG i va donar els tres punts al conjunt de Boro, que no sabia el que era guanyar al seu feu en els quatre mesos anteriors. En cap moment els blanc-i-blaus van estar en el partit. “És el pitjor partit dels últims tres mesos. Hem caigut pels nostres errors”, reconeixia llavors David López. “No hem sortit gens bé i hauríem pogut fer més en tots els aspectes”, admetia al seu torn Diego López.

Amb la perspectiva que dona el temps, l'Espanyol ha millorat molt la seva imatge des de llavors, i va demostrar que aquella derrota a Mestalla, el 15 de gener, va ser una desfeta anecdòtica. A partir d'aquell toc d'atenció, l'Espanyol va aixecar el cap de manera immediata signant la millor ratxa de victòries de la temporada. La desfeta de Mestalla va donar pas a tres triomfs consecutius: contra el Granada (3-1), el Sevilla (3-1) i el Màlaga (0-1). Una ratxa que es va tallar amb la desfeta amb la Real Sociedad a Cornellà (1-2).

Ara l'Espanyol arriba al duel amb el València amb millors sensacions que no pas al gener. El club blanc-i-blau ha crescut en tots els nivells i mostra una solidesa competitiva admirable. Però, a banda dels seus registres purament esportius, el més important és l'emocional. Els jugadors, malgrat no tenir possibilitats de classificar-se per a Europa, no han abaixat els braços i estan lluitant contra la desídia que s'havia instal·lat en l'entitat de manera massa recurrent en els últims anys. La fortalesa mental mostrada a Riazor és la millor arma per pensar que l'Espanyol no donarà peixet a un València que arriba relaxat a aquest tram final de lliga. Els del Túria estan en terra de ningú amb 43 punts, tot i que tenen marge per intentar escalar dues posicions, fins a l'onzena, d'aquí al final de lliga. És el més lluny que poden arribar i el límit que li donen les matemàtiques. Però el repte de l'Espanyol és encara més gran. Els futbolistes blanc-i-blaus es volen acomiadar de l'afició amb l'últim triomf del curs a casa. Una victòria que serviria per alimentar les aspiracions d'assolir la vuitena plaça, encadenar la segona victòria consecutiva i, de retruc, amb l'esperança de sumar els nou de nou que els deixarien amb 59 punts aconseguint un tercer triomf consecutiu a Granada en l'última jornada.