Víctor Sánchez: “Les bases s'estan posant en la direcció correcta”

La temporada de l'Espanyol viu els dos darrers capítols i els jugadors miren al passat, però sobretot al futur. Un dels capitans, Víctor Sánchez, s'ha mostrat il·lusionat amb la dinàmica del projecte periquito. “Cal anar pas a pas. Cap equip creix en dos o tres anys per passar del descens a lluitar per estar a la final de la Champions. Ho hem vist aquest any que hem fet moltes coses bé, però no hem pogut anar a Europa. La direcció que portem és estar a prop d'Europa, fer-ho bé i anar creixent. El futbol és complicat i hi ha moltes coses que influeixen en entrar a Europa o a la Champions. Les bases i el camí s'estan posant per anar en aquesta direcció.”

L'Espanyol rep el València dissabte i tancarà la lliga a Granada. Dos partits i l'objectiu de la vuitena plaça en joc. Víctor Sánchez veu molt possible assolir-la. “L'equip va demostrar l'altre dia que volia lluitar pel vuitè lloc. Si guanyem els dos partits és nostre. Ho veiem factible perquè són dos rivals que han fet pitjor temporada que nosaltres. Dissabte volem donar una alegria a la nostra gent, que marxin contents amb una victòria. L'any que ve intentarem superar-ho. Parlarem amb el club per saber les exigències, però tothom aquí és ambiciós i vol anar cap amunt. No se sap què passarà, però les bases són bones.”

El migcampista de Rubí ha fet balanç de la temporada a nivell global, transmetent la il·lusió perquè la vinent comporti un creixement palpable. Víctor Sánchez també ha tingut marge per fer un cop d'ull a l'exercici a nivell personal, amb la lesió que va tenir-lo dos mesos fora amb l'entrada del 2017 com a condicionant.”Molt content per la renovació i per estar més anys aquí. Content perquè l'equip ha canviat el no baixar per lluitar per objectius més alts. A nivell personal, content fins la lesió. A l'inici em sentia molt còmode, fins i tot al lateral. Hi va haver dos o tres mesos complicats perquè no vam gestionar bé la lesió, que no pensàvem que seria tan llarga. Després hem intentat recuperar el nivell, sobretot físic, i m'ha costat recuperar la confiança i el nivell d'abans de la lesió. Em quedo amb la confiança que m'ha mostrar sobretot l'entrenador en tot moment.”