El capità evita el quiròfan

Javi López no haurà de passar finalment pel quiròfan per superar la lesió que té des de fa setmanes, després de consultar el doctor Ramon Cugat, que li ha recomanat seguir un tractament conservador per superar el trencament parcial del recte femoral del tendó proximal de la cama esquerra. El període de baixa serà de sis a set setmanes, i per tant estarà disponible per començar la pretemporada amb la resta del grup.

D'altra banda, ahir el club va donar a conèixer que tant Diego López com Hernán Pérez sí que seran sotmesos a petites intervencions quirúrgiques, ja programades, un cop acabi la temporada. En el cas del gallec, s'operarà per corregir una bursitis al genoll dret que li ha aparegut en les darreres setmanes com a conseqüència de la lesió que es va fer al Camp Nou. Al seu torn, Hernán serà intervingut per extreure-li una grapa inserida al genoll esquerre com a conseqüència d'una operació de fa deu anys.

Mercat

L'Espanyol continua movent les seves peces en el mercat. Ahir des d'Itàlia donaven per feta la marxa de Diego López a l'Espanyol a canvi d'un petit traspàs. L'entorn del porter gallec, però, no tenia notícia d'aquest moviment del Milan. Els moviments a la porteria no acaben aquí. Ahir Gorka Iraizoz es va acomiadar de l'Athletic. El porter basc està a l'òrbita de l'Espanyol i des de fa dues setmanes ja té al damunt de la taula una oferta formal des de Cornellà per signar per una temporada per fer parella sota els pals amb Diego López.