Un doble repte per acabar

La lliga crema les últimes etapes. Pel que fa a la classificació, l'Espanyol no s'hi juga gaire. Europa va quedar descartada, però hi ha petits objectius a assolir contra el València i el Granada. A banda de la vuitena plaça, dues victòries comportarien la segona millor segona volta des que la lliga va tornar a ser de 20 equips. Tan sols quedaria per sota dels 38 punts de l'Espanyol de Miguel Ángel Brindisi en la temporada 1998/1999.

L'Espanyol va tancar la primera volta amb 26 punts. En la segona en suma 27 quan falten dues jornades. La xifra situa l'Espanyol de Quique Sánchez Flores tan sols per sota del de Brindisi –38 punts– i del de dos entrenadors que van fer una gran remuntada per aconseguir la permanència: Mauricio Pochettino el 2009, amb 32 punts, i Luis Fernández el 2004, amb 29, empatant alhora amb un Miguel Ángel Lotina que va situar l'equip blanc-i-blau a Europa. El primer exercici de l'era de Chen Yansheng pot situar l'onze blanc-i-blau entre els més destacats de les dues últimes dècades. El canvi de xip implica també no deixar-se anar, una de les grans xacres dels darrers temps a l'Espanyol. No ha estat el cas, tal com es va demostrar diumenge a Riazor. “L'equip va demostrar l'altre dia que volia lluitar pel vuitè lloc. Si guanyem els dos partits, és nostre. Ho veiem factible perquè són dos rivals que han fet pitjor temporada que nosaltres. Dissabte volem donar una alegria a la nostra gent”, va subratllar Víctor Sánchez.

Les xifres de l'equip de Quique Sánchez Flores són molt bones, però una victòria més el situaria entre els tres escollits que han superat els 30 punts en la segona volta. És un dels reptes que li queden al conjunt blanc-i-blau, que vol demostrar que el creixement és continuat i que la temporada següent continuarà igual. “El que volíem fer era canviar totalment la dinàmica, passar d'evitar el descens a estar a dalt, sense patir, i s'ha fet. Ens va condicionar el dèficit de punts a principi de temporada, però si l'any que ve comencem forts podrem somiar a lluitar contra els qui ara estan per sobre, la base és aquí. Ja tenim un punt més que en la primera volta i falten encara dos partits. Mostra la progressió i possiblement ens ha condicionat el dèficit de punts de l'inici de temporada perquè en cas contrari ara podríem estar lluitant amb els equips que estan per sobre.”

Dos rivals que estan per sota i que no haurien d'impedir una millora dels números de l'equip blanc-i-blau, i que Quique es distanciï de les segones voltes de Sergio González (26 punts, 2015), Aguirre (26, 2013) o Paco Flores (26, 2001).

Tres triomfs seguits