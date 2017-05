Quique Sánchez Flores: “Volem fer el millor comiat possible”

L'Espanyol afronta demà l'últim partit de la temporada a casa. Quique Sánchez Flores considera que a Riazor ja es va demostrar les ganes dels blanc-i-blaus de sumar el màxim de punts i s'ha mostrat convençut que contra el València es farà tot el possible per aconseguir els tres punts. “Volem fer el millor comiat possible. Cal donar les gràcies a l'afició per com ens han donat suport i com han entès el projecte. Tenim la responsabilitat de fer el que estem fent, rendir el màxim possible, amb la il·lusió de guanyar sempre. Ens motiva sumar el màxim possible i si ens fa guanyar una posició, perfecte. És fantàstic poder seguir competint més enllà dels objectius i és un repte. Sempre busquem el repte per a cada partit, que no sigui inventat, i volem demostrar al València que no som aquell equip absent. Tenim l'opció de reivindicar-nos i és una bona excusa per tornar a ser competitius i mostra la millor cara a un equip que no ho va veure a la primera volta.”

L'entrenador de l'Espanyol tindrà demà la baixa de Piatti i s'ha mostrat crític amb la clàusula de la por, sobretot en un partit en què cap dels dos equips s'hi juguen res. Quique Sánchez Flores ha elogiat Marcelino, el pròxim tècnic del València, amb qui té bona relació personal, i ha parlat de la planificació de la pròxima temporada. El madrileny ha confirmat que hi ha operacions molt avançades, com la continuïtat de Diego López. “Espero tenir la plantilla tancada al juliol pràcticament. No és el mateix tenir un paper en blanc al maig com fa un any que això d'ara. Però sé que fins a 30 d'agost estarem pendents del mercat. Es van fer les coses per anar amb feina feta abans dels temps que marca el mercat, que és important. La renovació de Diego López està molt avançada per exemple, en la fase final.” La continuïtat de gallec comportarà l'adéu de Roberto, a qui vol el Màlaga.