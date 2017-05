Un comiat a l'altura

Setmana a setmana vivint partit rere partit fins al capítol final. La lliga encara el comiat i l'estadi de Cornellà-el Prat dirà adeu avui als seus fins a l'agost. L'Espanyol rep el València sense res en joc més enllà de la possibilitat de quedar vuitè guanyant una posició i, sobretot, premiar l'afició amb una victòria en l'últim partit, després d'encadenar dues derrotes a casa.

Quique Sánchez Flores viu amb la ment més posada segurament en la temporada vinent que l'actual. Les rodes de premsa cada cop inclouen més preguntes sobre fitxatges i quina serà la següent etapa de l'Espanyol. Créixer, créixer i créixer és el missatge des que el tècnic madrileny va asseure's a la banqueta periquita. Però tot això forma part d'un futur imminent i, per arribar-hi, abans cal tancar l'actual campionat. Un partit contra el València i el darrer capítol sis dies després a Granada. Les vacances són més a prop, però es vol deixar abans un bon sabor de boca a l'afició, que aquest any ha demostrat molta paciència en uns inicis de lliga farcits de dubtes. L'onze blanc-i-blau va demostrar fa una setmana que no es deixa anar, exhibint a Riazor les ganes de sumar punts fins al final. Els gallecs s'hi jugaven la permanència, mentre que avui el València comparteix la falta d'objectius, més enllà de gaudir de l'enfrontament. El balanç dels incentius cau cap al bàndol català, ja que hi ha ganes d'oblidar una mica la nefasta actuació a Mestalla. “Volem demostrar que no som aquell equip absent de la primera volta. Ara tenim l'oportunitat de reivindicar-nos. És un bon moment i volem mostrar la cara alegre i competitiva que no es va veure en la primera volta”, va ressaltar Quique Sánchez Flores.

Ni convocats