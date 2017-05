Comiat amb derrota

L'últim partit de la temporada a casa ha tingut un sabor amarg a l'Espanyol. L'onze blanc-i-blau ha estat superior al València en un duel amb poca tensió, però els visitants han aprofitat l'única ocasió de gol per endur-se el triomf amb Gayà de botxí a un quart d'hora del final.

L'Espanyol ha sortit amb l'alineació habitual del mig del camp cap enrere, si bé la baixa de Piatti obligava a moure peces a dalt i Hernán Pérez ha tornat a la titularitat dos mesos després, amb Baptistao de company de Gerard Moreno en punta. Els blanc-i-blaus han fregat el gol només començar amb una centrada al segon pal, però la volea de Jurado ha sortit fregant la fusta, tot i que l'efecte òptic ha dut bona part del públic a cantar el gol. Un avís matiner en un duel en què ben aviat s'ha palesat que no hi havia res en joc. Intensitat sota mínims i tímides aparicions. Nani ha posat la por al cos un parell de cops a l'afició periquita, però la més clara ha estat per a Gerard Moreno, que s'ha trobat sol arran d'una cobertura nefasta de la defensa valencianista, si bé el xut entrant a l'àrea li ha sortit massa fluix. Encara pitjor ho ha fet Marc Navarro en el minut 27 després d'un córner en què ha entrar sol a plaer i ha rematat als núvols de cap a metre i mig de la porteria. Les millors oportunitats han estat locals, però el 0-0 ha estat el marcador al descans.

La segona meitat ha arrencat amb la mateixa dinàmica de clar domini de l'Espanyol i Baptistao ha rematat massa alt una bona centrada de Marc Navarro al minut 52. El joc, però, s'ha anat ensopint fins fer-se el silenci a l'estadi de Cornellà. Damunt la gespa hi passava ben poc i els moviments de banqueta han arribat per lesió, amb Marc Roca rellevant Marc Navarro, que ha tornat a tenir problemes musculars. Víctor Sánchez s'ha situat de lateral dret. Per mirar de provocar algun efecte, Quique Sánchez Flores ha apostat també per Caicedo, enviant Baptistao a l'extrem, la posició que més ha d'ocupar en principi la pròxima temporada. L'equatorià l'ha tingut només sortir, però el gerro d'aigua freda ha aparegut en el 75' amb una bona passada en profunditat de Parejo i un gran control orientat de Gayà, que ha superat Diego López amb un xut creuat per fer el 0-1. Un revés inesperat i que s'ha fet notar perquè no hi ha hagut reacció ni ho ha esmenat el darrer canvi, amb Meleno ocupant el lloc de Jurado, que ha estat xiulat. Tot plegat ha quedat lluny del comiat somiat a Cornellà.