Mal inici i mal final

L'Espanyol tenia l'opció de fer una temporada històrica a casa, si bé el calendari ja advertia que no seria gens fàcil. Els últims visitants a l'estadi de Cornellà eren el Barça i l'Atlético, amb una cloenda contra el València sense res en joc. El balanç dels tres partits diu una cosa quant a joc i una altra de ben oposada quant als punts. 0 de 9, ni un gol marcat. Amb tot plegat, els jugadors blanc-i-blaus s'han trobat que sent la temporada positiva, els registres com a local no ho són, ja que fins i tot han quedat per sota dels de l'anterior, en què es va viure un canvi d'entrenador i permanència va ser la paraula que va acompanyar sempre el viatge.

La voluntat de convertir Cornellà en un fortí és una cançó que sona cada temporada. I mai s'aconsegueix. El curs 2016/17 no en serà l'excepció. En té la culpa un mal inici i un mal final. L'Espanyol va tenir una arrencada farcida de problemes i els tres primers duels a casa van derivar en quatre empats, amb el Màlaga, el Vila-real, l'Eibar i l'Athletic, i dues desfetes, contra el Real Madrid i el Celta. La primera victòria no va arribar fins a la visita del Leganés. “L'inici ens va costar, però sempre hem anat creixent. A casa hem tingut ratxes boníssimes. El partit del València, una llàstima, més que per la derrota, fan mal les sensacions. Es va jugar millor, però quan perdones t'ho fan pagar. El València va marxar amb com a mínim dos punts de més”, recordava David López. La realitat és que l'onze periquito es va saber refer dels problemes inicials fins a aconseguir ser molt sòlid com a local. El rumb es va redreçar fins al tram final, amb tres derrotes consecutives, un fenomen que no s'havia viscut mai des del canvi d'estadi.

Una mala ratxa sense precedents en els darrers anys. Problemes d'efectivitat contra l'Atlético, regals en el derbi i poca punteria dissabte contra el València. Tres derrotes i sense fer ni un gol. “Ens hauria agradat acomiadar-nos amb una victòria. No treu tota la feina que hem fet fins ara. La gent és intel·ligent i sap tota la feina que hem fet per arribar fins aquí, que no l'espatllen els tres últims partits”, recordava Diego López. El balanç final de la temporada de l'Espanyol a casa és de vuit victòries, cinc empats i sis derrotes, 29 punts sumats de 57, amb 28 gols marcats per 24 d'encaixats.

El mal inici i el mal final fa que un any més Cornellà quedi lluny de ser un fortí. I no cal anar gaire lluny per veure-ho. L'Espanyol va viure la temporada passada moments molt complicats, amb un canvi d'entrenador i l'amenaça constant d'acostar-se massa a la zona de descens. Malgrat tot, entre Sergio González i Constantin Galca van acabar sumant nou victòries i cinc empats i van superar de tres punts la marca de Quique Sánchez Flores en el seu primer any. “Desconeixia la dada. Es fa estrany haver sumat menys punts, la veritat. Però crec que pel que fa a sensacions i a joc és diferent. Contra el València, el Barça o l'Atlético crec que la gent havia de marxar contenta amb el que es va veure a la gespa, una altra cosa és el resultat”, ressaltava Víctor Sánchez.

El tercer pitjor