La quadratura del cercle

Caicedo, per la seva elevada fitxa, tornarà a ser clau en el mercat

L'Espanyol haurà de començar a tancar les diverses carpetes de fitxatges que té damunt la taula les properes setmanes. “Ho tenim tot molt avançat, enguany no serà com l'any passat. Tot ha d'anar més rodat”, asseguren fonts del club. La direcció esportiva fa temps que assegura les noves cares de la temporada vinent amb la intenció de fer un equip més competitiu que el d'aquest curs. L'objectiu de l'Espanyol és lluitar per Europa sense excuses. I, per fer-ho, el cos tècnic és conscient que necessita quatre o cinc jugadors d'alt nivell. És a dir, futbolistes que puguin jugar de titulars. La intenció és tenir un grup de 15 jugadors d'alt nivell i així evitar els canvis bruscos de rendiment. Aquest curs l'Espanyol ha tingut un bon equip titular, però li ha faltat fons d'armari per avançar més en la competició. Aquest és el diagnòstic al qual han arribat tant la direcció esportiva com els tècnics. La lesió de Baptistão ha estat un maldecap greu. El davanter va estar quatre mesos lesionat i l'equip se n'ha ressentit. Ni Caicedo ni Álvaro Vázquez han estat a l'altura per suplir el brasiler i les possibilitats de creixement dels blanc-i-blaus s'han vist minimitzades. No es vol repetir aquesta situació, i per això s'apostarà per fer un salt competitiu en tots els nivells. Per anar a Europa, aquesta passa endavant és clau, i per això es necessita més qualitat a tot arreu, però mantenint els fonaments d'aquest curs. Així el club té clar que futbolistes com ara Diego López, David López, Diego Reyes, Aarón Martín, Piatti i Gerard Moreno formen l'eix vertebrador de la plantilla i és bàsic mantenir-los. Cap d'ells marxarà llevat que ho marqui la seva clàusula de rescissió.

El problema de voler millorar la plantilla té un aspecte a solucionar: el límit econòmic de la lliga. Molts futbolistes que es van fitxar l'any passat tenien fitxes més baixes, i el curs vinent, el seu segon com a blanc-i-blaus, els seus salaris augmentaran. Són els casos de Javi Fuego, Pablo Piatti, Víctor Sánchez (que ha renovat enguany), Diego Reyes i Diego López, que, en passar a ser propietat del club, serà l'Espanyol el que haurà de pagar la totalitat de la seva fitxa. El límit econòmic serà el gran cavall de batalla amb el qual hauran de treballar els directius per aconseguir la quadratura del cercle. Un equip competitiu però sense passar-se del límit. Aquesta és la clau de volta de la planificació. Per poder incorporar jugadors d'alt nivell s'hauran d'alliberar fitxes altes i, per fer-ho, hi ha d'haver sortides. Alguns dels futbolistes que abandonaran la disciplina blanc-i-blava ho faran perquè acaben contracte i no se'ls renovarà, com és el cas de Salva Sevilla, José Reyes i Víctor Álvarez. Altres, per falta de minuts, buscaran una sortida, com Rubén Duarte, Pape Diop i Roberto Jiménez. Aquests podran deixar alguna quantitat en concepte de traspàs, que es podria reinvertir en noves incorporacions. Però el problema és que tots aquests homes que marxen no tenen, ni de bon tros, les fitxes més altes de la plantilla. D'aquests sis casos, quatre tenen fitxes de l'època de la crisi i només Roberto i José Antonio Reyes tenen un sou mitjà-alt.

La clau de volta per aconseguir més massa salarial per seduir nous jugadors és vendre Felipe Caicedo, que ha fet la seva pitjor temporada des que està a l'Espanyol. L'equatorià tornarà a ser el protagonista del mercat. Després de dues temptatives infructuoses al gener i l'estiu passat, ara l'Espanyol sap que la seva marxa serà decisiva per desfer-se d'una de les fitxes més elevades de la plantilla i, de retruc, poder cobrar alguna quantitat de traspàs. Serà un cas complicat però necessari per poder realitzar totes les incorporacions per anar a Europa i mantenir-se dins del límit econòmic de la lliga.

Aquest no serà l'últim problema que hi haurà sobre la taula. El club té la intenció de cedir Álvaro Vázquez. El badaloní encara té tres anys més de contracte i el seu protagonisme ha estat nul al llarg d'aquest curs, a causa, en gran part, de les contínues lesions musculars que ha anat encadenant.

El club té molt avançats els fitxatges, però haurà de fer un gran joc d'equilibris i haurà de solucionar el trencaclosques del límit econòmic. Tot just estem al principi. Fins al 31 d'agost poden passar moltes coses.