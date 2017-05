Baptistao: “Hauria estat millor sense estar tant de temps aturat”

La lliga viurà divendres l'últim capítol de l'Espanyol amb la visita a Granada. Leo Baptistao ha repassat avui el seu primer any de blanc-i-blau, marcat per la lesió que va tenir-lo tres mesos apartat dels terrenys de joc. “A nivell de grup ha estat un gran any, amb molt bon treball. Estem satisfets amb la temporada, ja que hi havia molts jugadors nous. A nivell personal hauria estat millor sense tant de temps aturat.”

El davanter brasiler ha reiterat que se sent més còmode a la banda que no pas en punta i no ha volgut parlar gaire del futur. A nivell personal no ha volgut dir si es veu encara de blanc-i-blau, escarmentat per unes temporades amb molts de canvis i a nivell de grup només ha fixat la vista en l'últim partit. “Al vestidor no es parla del futur. Estem molt enfocats al pròxim partit i estem tranquils. Sempre hem de ser ambiciosos i acabar de forma positiva, quant més amunt millor a la classificació. No pensem en el rival. Pensem en nosaltres, en mantenir el nostre estil de futbol. Fora de casa sempre has de sortir amb la màxima intensitat. El Granada viu l'últim partit a casa i voldrà guanyar.”