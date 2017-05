La maledicció de l'últim dia

La lliga tanca la paradeta el cap de setmana que ve i el primer equip a acomiadar el campionat és l'Espanyol. Els blanc-i-blaus visiten el Granada per cloure l'exercici i es trobaran un rival ja condemnat al descens, però amb ganes de dir adeu a l'afició amb una alegria. L'onze periquito hi haurà de posar molta més empenta per intentar aconseguir la vuitena posició i de passada posar punt final a una maledicció que fa més de tres dècades que dura.

L'Espanyol juga fora de casa a l'última jornada. Si mirem la història, són dos conceptes que amb l'equip blanc-i-blau són sinònim de decepció. Per trobar l'última victòria dels blanc-i-blaus a domicili per acomiadar el campionat cal anar fins a la temporada 1972-1973, on a les ordres de José Emilio Santamaría es va lligar el triomf, de dos punts aleshores, en imposar-se a Màlaga 0-1 amb un gol d'Amiano a la mitja hora de joc. L'Espanyol acabaria la lliga en la tercera posició per darrere de l'Atlético i el Barça, i a tan sols tres punts del títol, mentre que els andalusos van ser desens. 34 anys més tard, Quique Sánchez Flores mirarà de copiar un dels seus referents a les banquetes sumant el triomf demà a Granada. “Al vestidor no es parla del futur. Estem molt enfocats en el pròxim partit i estem tranquils. Sempre hem de ser ambiciosos i acabar de manera positiva, com més amunt millor en la classificació. No pensem en el rival. Pensem en nosaltres, a mantenir el nostre estil de futbol. Fora de casa sempre has de sortir amb la màxima intensitat. El Granada viu l'últim partit a casa i voldrà guanyar”, va destacar ahir Leo Baptistão.

