Un bany i massatge

Es va trencar una sequera de 44 anys sense guanyar en l'última jornada Baptistão va tancar el seu primer any com a blanc-i-blau amb sis dianes

Quan dos equips ja tenen els deures fets i arriba l'últim partit de la temporada, el més important és no fer-se mal. El partit d'ahir jugat al Nuevo Los Cármenes va tenir una flaire de sessió de pretemporada. Jugadors a mig gas, sense tensió i amb el repte de no forçar gaire la màquina per evitar una lesió muscular. Per instants, el matx va tenir certa analogia amb els entrenaments intersetmanals en què els futbolistes es passen més estona amb els fisioterapeutes o a la sala de dutxes que no pas a la gespa. El que hi tenia més a perdre era el Granada. Un equip desnonat des de fa mesos i que ha signat un final tètric de lliga amb només un punt assolit en les darreres 13 jornades. Vista la dinàmica andalusa, els catalans eren ferms favorits a emportar-se el duel. L'inici de partit va ser immillorable. L'Espanyol va començar de manera fulgurant el matx. Més que per la seva capacitat resolutiva, per la inoperància del rival. Dues aproximacions, dos gols. En el primer, Baptistão va aprofitar un regal de Lombán dins de l'àrea per marcar el seu sisè gol en la lliga. Cinc minuts després, una centrada a l'àrea del brasiler va ser suficient per fer el segon. Vezo va relliscar per voler tallar l'esfèrica i va tenir la mala fortuna que va acabar dins de la xarxa. Memo Ochoa picava de mans. El porter mexicà no s'ho podia creure. En set minuts, dues errades defensives van deixar mastegada la victòria a l'Espanyol. El Granada era víctima de la desesperació. El seu mal moment no és casualitat i explicava, de manera fefaent, el perquè del seu joc paupèrrim. El poc públic present al Nuevo Los Cármenes xiulava per la imatge decebedora que oferia el seu equip. Els jugadors del Granada estaven nerviosos i Pereira es va jugar l'expulsió en una entrada desproporcionada a Marc Navarro. Clos Gómez no va veure res, com tampoc el fora de joc de Baptistão previ al segon gol.

L'Espanyol tenia la victòria a les seves mans, però la comoditat del resultat inicial va ser un parany que se li va girar en contra. Els blanc-i-blaus es van relaxar i van entrar en una laxitud de moviments que van aprofitar el locals. Així va arribar el gol d'Andreas Pereira, que va retallar distàncies amb un xut des de la frontal que es va empassar Diego López. La diana va donar moral als andalusos, que van buscar amb més insistència el gol de l'empat. La millor ocasió va tornar a ser per a Pereira, de falta directa. Diego López es va redimir del seu error anterior i va posar una mà providencial per evitar l'empat. L'Espanyol es creava complicacions sense cap necessitat quan ho tenia tot a favor.

Les forces es van equilibrar després de la represa, però el partit era gris, sense ànima. Al Granada li costava una eternitat buscar la porteria contrària i, quan ho feia, es trobava Diego López, que responia amb seguretat. L'Espanyol volia matar el partit amb un clàssic contraatac que mai va acabar de concretar per tancar definitivament el resultat. Els minuts passaven lentament enmig de badalls i mirades al rellotge. El xiulet final va alleujar tots els presents. El Granada donava per tancada una temporada desastrosa que ha acabat amb el seu descens a segona i l'Espanyol marxava content amb els tres punts al sarró. El triomf trencava una sequera històrica de 44 anys sense guanyar a domicili en l'última jornada. Aquesta victòria cosmètica és el colofó al primer any de Quique Sánchez Flores. Un primer any del projecte Chen que pot tenir el premi afegit d'acabar vuitens depenent del que facin avui l'Alavés a Leganés i l'Eibar al Camp Nou. Si cap dels dos equips bascos no guanya, els periquitos acabaran vuitens. Un bon pròleg per fer el salt a posicions europees el curs vinent, en què caldrà apostar per futbolistes de nivell.