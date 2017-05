La temporada del canvi

Els jugadors de l'Espanyol ja han marxat de vacances i toca fer balanç de la temporada que acaba. La sensació que deixa el curs 2016/17 per als blanc-i-blaus és força positiva. El primer any de projecte de Quique Sánchez Flores presenta uns números prou bons. El tècnic madrileny ha signat la quarta millor temporada de l'entitat sumant 56 punts, només per sota de la temporada 95/96, quan es van assolir 74 punts amb José Antonio Camacho –una lliga, tot s'ha de dir, que estava formada per 22 equips–. El registre històric el tanquen amb 61 punts Miguel Ángel Brindisi (98/99) i Lotina (04/05). Precisament, aquesta última temporada és la millor del segle XXI i aquí és on vol arribar l'Espanyol la propera temporada. El tècnic de Meñaka va ser l'últim tècnic que va classificar l'Espanyol per a Europa signant un cinquè lloc, i a un punt de la Champions. Ara l'Espanyol busca treballar de valent per assolir l'objectiu continental i trencar una travessia pel desert que fa deu anys que dura. Fa uns dies es va celebrar l'efemèride de la final de la UEFA perduda a Glasgow. En l'imaginari blanc-i-blau hi ha el repte de repetir dies de glòria i l'Espanyol d'enguany ha posar la primera pedra del camí per assolir aquest valuós objectiu.

Aquesta temporada que s'acaba va ser batejada a l'estiu com “la temporada de la il·lusió”. L'Espanyol iniciava amb pas ferm el primer any de mandat de Chen Yansheng amb el rumb ficat per acabar classificats per a la Champions al final d'aquesta dècada. El primer tast era el present curs. Des de les altes esferes de club es tenia consciència que aquest primer any era el més complicat. Calia canviar la mentalitat del grup i fer-lo més exigent i impermeable a la irregularitat dels últims temps. L'Espanyol s'havia mogut en les últimes lligues en constants muntanyes russes emocionals, capaç de fer grans primeres o segones voltes però caure a l'abisme de la mediocritat. Això ha llastat el club, com també ho va fer els problemes econòmics recents. L'economia de guerra és cosa del passat i ara amb Chen Yansheng hi ha prou múscul financer per creure i confiar que el millor encara ha d'arribar. De moment, el canvi de registre s'ha solidificat. L'Espanyol ha anat creixent al llarg de la present temporada de manera gradual i mai s'ha passat més de dues jornades sense puntuar, fet que destaca la fiabilitat i regularitat de l'equip al llarg del curs. El moment més crític va ser a l'inici de la temporada, en què l'Espanyol només va guanyar un partit en les primeres nou jornades. I encara hi ha més. L'Espanyol va trigar set partits a sumar la primera victòria a l'RCDE Stadium, que va tenir com a víctima el Leganés (3-0). Aquest mal inici a casa ha afectat el rendiment global dels periquitos al seu feu, on han aconseguit 29 punts amb un balanç de vuit victòries, cinc empats i sis derrotes. És evident que un dels grans punts de millora que tindrà l'Espanyol en el futur serà millorar els seus números a Cornellà.

Un corcó a fora

“Vull un equip que tingui la mateixa personalitat a casa que a fora”, deia Quique Sánchez Flores a l'inici de temporada. Vistos els números de l'equip ho ha aconseguit. Els registres a Cornellà i a fora són pràcticament calcats: set victòries, sis empats i sis derrotes amb un total de 27 punts sumats lluny de Cornellà, només dos menys que els 29 sumats com a local. Una estadística que posa l'Espanyol d'aquest any com el segon més resolutiu de la seva història a domicili. Amb el triomf de divendres a Granada es va superar el registre de Brindisi de la temporada 98/99 on es van aconseguir 26 punts i, de retruc, s'ha empatat a victòries, amb set. Més lluny queda la millor marca del curs 95/96, quan es van sumar nou victòries i es van assolir 33 punts.

El pes de la lògica