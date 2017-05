Comença el ball de l'estiu

La plantilla de l'Espanyol va donar per acabada ahir la temporada 2016/17. Ahir al matí el gros dels futbolistes es van citar a la ciutat esportiva Dani Jarque per compartir un esmorzar de germanor i desitjar-se bones vacances. Els deixebles de Quique Sánchez Flores no tornaran a l'activitat fins al dia 10 de juliol, quan estan citats per passar les protocol·làries revisions mèdiques.

Ara la gran pregunta és de quins futbolistes disposarà el tècnic madrileny de cara al proper curs. I és que a partir d'ara es dona el tret de sortida al ball de l'estiu. El focus i la tensió arran de gespa es desplaçaran a les oficines de Sant Adrià i Cornellà, on el director esportiu, Jordi Lardín, tindrà el repte de millorar l'actual plantilla per lluitar per entrar a Europa, el gran objectiu del proper curs. La tasca que haurà de fer el d'Esparreguera no serà tan titànica com l'últim estiu, en què es van fer 33 operacions entre els fitxatges i les sortides. Enguany la intenció dels tècnics és fer cinc incorporacions d'alt nivell tot mantenint el bloc actual. Molts dels fitxatges ja estan molt avançats i ara caldrà confirmar-los. Els primers hauran de ser les adquisicions en propietat de Diego López i Diego Reyes. Els dos futbolistes són prioritaris pel tècnic. Altres novetats que podrien ser anunciades aviat són els fitxatges de Ristic, que vindrà a doblar la posició de lateral esquerre, i de Gorka Iraizoz. El retorn del porter basc està supeditat a la marxa de Roberto Jiménez. El porter madrileny no seguirà a l'Espanyol per manca de minuts i marxarà al Màlaga amb Michel. Tot està pendent d'acordar una quantitat pel seu traspàs al voltant dels dos milions d'euros. L'Espanyol en va pagar tres fa just un any i així recuperaria una part de la inversió que va fer en el seu moment. Aquestes no seran les úniques sortides i en els propers dies el club farà oficial la marxa de Salva Sevilla, Víctor Álvarez i José Antonio Reyes, que acaben contracte. Rubén Duarte tampoc continuarà i està negociant des de fa setmanes la seva marxa a l'Alavés. L'Espanyol rebrà una petita quantitat pel seu traspàs i es reservarà un percentatge d'una futura venda. Pape Diop també marxarà i en les properes setmanes estudiarà les diverses propostes que té sobre la taula. Diversos clubs turcs fa temps que li segueixen la pista però també té mercat a França. Té un any de contracte i l'Espanyol també espera ingressar una quantitat per la seva marxa.

Altres futbolistes amb futur incert són Felipe Caicedo i Álvaro Vázquez. Els dos davanters no han complert les expectatives i el club escoltarà ofertes per ells. Urgeix trobar sortida a l'equatorià, que té una de les fitxes més altes de la plantilla. La negociació es preveu difícil i més tenint en compte que el futbolista ja va intentar marxar dues vegades en un any i no ho ha aconseguit. El futbol anglès, és ara mateix, l'escenari on podria trobar un equip que li pugui pagar i, inclús millorar, els seus emoluments actuals, que arriben a 1,3 milions nets per temporada. Pel que fa a Álvaro Vázquez s'estudia una cessió ja que té tres anys més de contracte amb l'Espanyol.

Fins ara l'únic fitxatge confirmat és el retorn de Sergio García després de dos anys a Qatar. El futbolista tornarà a ser una peça important dins de l'equip per la seva jerarquia i, si li aguanta el físic, la seva qualitat està fora de tot dubte.