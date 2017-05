Les peces cobejades

Aarón Martín va ser temptat per l'Atlético, que va oferir sis milions David López fa dos mesos que és seguit per equips de la Premier

El tècnic blanc-i-blau està ara bolcat a reforçar la plantilla per al curs 2017/18. Tothom té clar que l'Espanyol haurà de millorar la plantilla amb cinc fitxatges de nivell. La llista dels jugadors que ha de comprar és clara: un central, un lateral esquerre, un migcampista de perfil creatiu i un home de banda d'atac al marge del fitxatge ja sabut de Sergio García. Aquest és el pla inicial de la direcció esportiva. Les altres incorporacions seran de jugadors de reposició. És a dir, si es ven un futbolista caldrà ocupar el lloc que deixa buit. El més evident és la situació que es crearà a la porteria. Roberto Jiménez haurà de tancar la seva marxa al Màlaga una vegada s'oficialitzi en els pròxims dies el fitxatge de Diego López per dues temporades més una altra d'opcional. La vacant que deixa el madrileny serà per a Gorka Iraizoz.

Més enllà d'això, els grans interrogants del mercat són les possibles vendes forçades que es puguin fer al llarg del mercat d'estiu. L'Espanyol sap que rebrà ofertes per tres dels seus millors jugadors d'aquesta temporada: David López, Aarón Martín i Gerard Moreno. Tots tres han brillat amb llum pròpia. Aquí s'obre un escenari nou per a l'Espanyol, que haurà de ser un ferm negociador per no deixar escapar a preu de saldo els seus millors actius. Les ofertes arribaran, però la qüestió és si la quantitat o les propostes que es materialitzen corresponen amb taxa de sortida d'aquests futbolistes. El club té clar que no vendrà per menys de la clàusula, o que vendrà, si més no, per un preu molt proper a aquesta en què s'incloguin uns extres contractuals per partits jugats o objectius grupals de l'equip de destinació. En l'últim mercat, els blanc-i-blaus van rebre ofertes de l'Atlético de Madrid per aconseguir Aarón Martín. El club la va desestimar perquè la considerava insuficient. La quantitat s'acostava als sis milions d'euros. El jugador de Montmeló té una clàusula de 30 milions d'euros.

La situació de sortida de David López encara és més complicada per possibles voltors i s'haurà d'acostar als 40 milions d'euros, què és la seva clàusula de rescissió. Molts equips de la Premier League fa temps que tenen apuntat el seu nom en vermell com a possible adquisició en aquesta finestra de transaccions.

El santcugatenc ha brillat a l'eix central i s'ha convertit en un dels defenses més solvents de la lliga i en l'explicació del bon rendiment defensiu de l'Espanyo al llarg de la temporada. El futbolista no té intenció de marxar, com ha reiterat diverses vegades, però l'evolució del mercat marcarà el seu futur. Si l'Espanyol acaba desestimant ofertes importants, es veurà abocat a millorar la fitxa d'un futbolista que té desfasats els seus emoluments en relació amb la seva clàusula.

Més complicada és la situació de Gerard Moreno. El davanter s'ha convertit en el pitxitxi de l'equip amb 13 gols i és l'home de camp, de tota la lliga, que més minuts ha disputat, amb 3.280. Ha fet la seva millor temporada a primera i l'hivern passat el Sevilla es va interessar per ell, però no es va acabar de concretar. Aquest estiu poden arribar més ofertes pel jugador, però aquí ja té un paper clau la seva tipologia de contracte. Cal recordar que l'Espanyol té un 50% dels drets del futbolista. L'altra meitat és del Vila-real. En el seu contracte hi ha la possibilitat que el conjunt blanc-i-blau aconsegueixi un 30% més dels seus drets, fins a arribar al 80%. Aquest percentatge, el 30%, s'ha de negociar amb el club de la Plana Baixa i no hi ha cap preu orientatiu taxat. És una negociació dura i per això encara no s'ha arribat a una entesa. El Vila-real ha vist com la cotització de Gerard Moreno ha pujat i no té pressa per donar facilitats. A més, els blanc-i-blaus estan obligats a escoltar qualsevol oferta igual o superior a set milions. El Vila-real, en qualsevol cas, sempre mantindria un 20% d'un futur traspàs.

El mercat tot just acaba de començar però els interrogants s'hauran d'anar desvelant al llarg dels dies i setmanes que queden per arribar al 31 d'agost. Fins a aquella data límit tot serà possible i els girs argumentals poden ser grans. Però ara l'Espanyol s'haurà de mostrar ferm a l'hora de negociar i enviar un missatge clar a qualsevol equip que es vulgui quedar algun dels seus actius. I és que aquest és el gran repte d'aquest mercat de fitxatge. L'Espanyol de les rebaixes ha de ser una imatge del passat i aquí és on els rectors actuals del club es juguen part de la força del projecte de futur.