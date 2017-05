“Europa? Serà difícil però treballarem per competir”

L’Espanyol va tancar ahir al matí l’adquisició de Pablo Piatti. El cost total de l’operació, incloent-hi la cessió i la compra definitiva, suma 1,5 milions d’euros que s’han pagat al València. El nou contracte del jugador argentí el vincularà a l’Espanyol fins al 30 de juny del 2020 amb una clàusula de rescissió de 30 milions. El futbolista ha estat un dels homes més determinants del curs, en què va signar uns registres espectaculars amb 10 gols i 10 assistències. “Vaig trobar un equip en què m’he sentit molt a gust des de l’inici i he gaudit cada segon que he viscut i ho continuo fent. Aquest és motiu suficient per continuar en aquesta institució. Estic molt feliç i espero aconseguir coses importants amb aquest equip”, explicava el futbolista en la presentació del seu nou contracte. “Si m’he reivindicat? Necessitava trobar nous reptes en la meva vida professional i aquest era el lloc idoni.” Ara el futbolista espera mantenir el nivell mostrat i ja pensa en objectius més grans: “Europa? Serà difícil, perquè hi ha clubs amb pressupost però treballarem per competir.” Per la seva banda, Jordi Lardín va destacar: “Piatti és un home de vestuari i professional. El que demanem és que faci el mateix que aquest any, que sigui un jugador important i que sigui feliç amb nosaltres.”