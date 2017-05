Roberto ultima la seva marxa

Roberto Jiménez marxarà al Màlaga. És un secret de domini públic que el madrileny té decidit, des de fa mesos, fer les maletes cap a la Costa del Sol, on Michel és el seu gran avalador. Com vam informar fa dues setmanes, ja fa temps que es van mantenir converses entre el porter i el seu futur tècnic, que ja el va tenir a l’Olympiacòs. Roberto sap que al Màlaga tindrà un lloc rellevant sota pals, un factor que se li ha negat aquesta temporada a l’Espanyol per la magnífica temporada de Diego López. Un cop confirmada la renovació del gallec, ara toca tancar la marxa del madrileny. L’Espanyol ha xifrat en dos milions la sortida del futbolista i així podrà recuperar part dels tres milions que va pagar per ell a l’estiu. El Màlaga en vol pagar al voltant d’un milió i aquí està el punt de divergència. La situació es podria desencallar incloent-hi un bonus per partits jugats que acontenti l’Espanyol. Un cop es tanqui la seva marxa, el club executarà el fitxatge del seu recanvi: Gorka Iraizoz.

Aquest no és l’únic moviment que l’Espanyol està fent en el mercat. El davanter Mariano, del Real Madrid, és el davanter escollit per reforçar la part ofensiva, com ahir incidia la COPE. Vell objectiu de l’Espanyol –ja va estar en l’òrbita del club de Cornellà la temporada passada–, el futbolista té molts pretendents.