Moviments a la davantera

Quique Sánchez Flores va abordar la planificació esportiva pensant a reforçar la davantera amb dues cares noves, a banda del retorn de Sergio García. La dificultat per trobar un nou destí a Felipe Caicedo i Álvaro Vázquez, no obstant això, ha reduït la petició a una única variant, confiant que la polivalència d’homes com Leo Baptistão ajudi a elevar el nivell de l’equip periquito.

Màgic Díaz es va reunir amb Ramon Robert dijous per posar fil a l’agulla de cara al retorn de Sergio García, ja embastat al gener, quan la negativa de l’Al-Rayyan a deixar-lo marxar va impedir que reforcés el conjunt de Quique Sánchez Flores en el mercat d’hivern. L’entesa serà per un any, amb opció a un segon en funció dels partits disputats. El davanter, de 33 anys, viurà una segona etapa de blanc-i-blau, i la direcció esportiva periquita està convençuda que dos anys en un futbol de menor categoria com el de Qatar no li passaran factura. El golejador del Bon Pastor es va quedar amb les ganes de lluitar per objectius més ambiciosos que la permanència i ara tindrà l’oportunitat de fer-ho. L’Espanyol confia a anunciar ben aviat el retorn de Sergio García, sense descartar que es pugui confirmar al llarg del cap de setmana.

Els 14 gols que va marcar el punta català en l’última temporada a l’Espanyol no han estat superats en els anys següents. El relleu, Felipe Caicedo, ha quedat molt lluny d’aquests registres, i ha tocat fons aquest exercici, amb tan sols dues dianes, una de penal. Gerard Moreno i els fitxatges de Leo Baptistão i Pablo Piatti ho han compensat en part, si bé l’onze periquito ha estat dels menys rematadors de primera divisió, circumstància que ha equilibrat per la via de l’eficàcia. Però, per fer el salt que el projecte de Chen Yansheng anhela, en el segon any es fa necessària una millora a la davantera. En espera de saber si Sergio García necessita un temps per tornar a agafar el ritme de competició, tal com li va passar a un Caicedo molt més jove quan va arribar a l’Espanyol, el sistema tàctic de l’entrenador madrileny és el 4-4-2, així que cal tenir de tres a quatre opcions per jugar a dalt. Gerard Moreno i el del Bon Pastor són dues figures ja consolidades, així que la direcció esportiva pentina el mercat a la recerca d’un jugador jove, amb marge per créixer. Els 33 anys de l’ex-Al-Rayyan recomanen tenir l’esquena ben coberta, i és una posició que no té cap perla del planter que truqui a la porta, així que el desig de Jordi Lardín té un nom propi: Mariano. La bona relació amb el Real Madrid és una bona base, amb dos factors més que juguen a favor de l’arribada del prometedor punta. D’una banda, ja va estar quatre temporades en les categories inferiors periquites i, de l’altra, disposa dels bons informes de Casilla, Lucas Vázquez i Marco Asensio. Els dos últims li han explicat els beneficis de vestir de blanc-i-blau, que els va servir de trampolí per agafar experiència a primera i poder tornar al primer equip madridista.

Així, la llista de pretendents de Mariano és enorme, però l’Espanyol juga amb avantatge. I aquí comencen els problemes en la planificació esportiva. L’Espanyol disposa de quatre davanters centre en plantilla, sense oblidar Jairo, que per contracte ha de tenir fitxa del primer equip, tot i que està lesionat de gravetat i se li intentarà trobar un nou destí en el mercat d’hivern. La voluntat de Quique Sánchez Flores és donar sortida a dos puntes, que no han rendit com s’esperava. Felipe Caicedo va pressionar al gener, tal com havia fet l’any anterior, amb una proposta milionària del futbol xinès. El primer cop li va servir perquè el club periquito es decidís a abonar-li una mica més de dos milions per tenir el 100% dels seus drets i atorgar-li una de les fitxes més altes. Amb la nova escala salarial, l’amenaça de marxar a la Xina no va funcionar i tampoc es va veure amb bons ulls cedir-lo al Màlaga o als pretendents de primera. La fitxa fa ben difícil trobar-li ara equip, així com la reticència a anar a determinades lligues. Però quedar-se’l si no ha de jugar és sinònim de problemes.

Quique vol evitar maldecaps i prefereix un canvi d’aires de Caicedo. I d’Álvaro, amb qui no s’ha entès. El badaloní ha tingut poc protagonisme i també té una fitxa alta per als possibles destins que se li han buscat. El madrileny té assumit que potser se l’haurà de quedar. Però sigui l’un, l’altre o tots dos, necessita alliberar fitxes per deixar espai a Sergio García i a un fitxatge, amb Baptistão de comodí, partint d’extrem, però amb l’opció també de jugar en punta. Moviments a la davantera per elevar el nivell amb la mirada posada a Europa.