El salt a fer

L’Espanyol ha iniciat la planificació esportiva de la pròxima temporada amb la compra de Pablo Piatti i Diego López i la confirmació de l’adeu de José Antonio Reyes i Salva Sevilla. Ja se sap que Sergio García està lligat i els aficionats periquitos segueixen amb atenció les informacions que van sorgint perquè l’objectiu és millorar la vuitena plaça assolida en el primer any de Quique Sánchez Flores. El tècnic és conscient que l’equip blanc-i-blau ha estat inferior als set primers classificats i treballa amb Jordi Lardín per retallar la distància.

Els números no enganyen. L’Espanyol ha rendit a dues velocitats diferents si al davant hi havia un rival del top 7 o de més avall. Dels equips que han acabat a davant a la classificació, els blanc-i-blaus tan sols han estat capaços de derrotar el Sevilla. El duel es va disputar a Cornellà-el Prat i va estar marcat per un penal i expulsió en el minut 2 de joc. A banda d’aquell dia, la distància existent s’ha fet palesa. Contra els tres primers, Madrid, Barça i Atlético, 0 punts i tan sols un gol en sis partits, en la visita al Barça i quan ja hi havia una golejada al marcador del derbi del Camp Nou. En total contra els set primers classificats el balanç va ser de 7 punts sumats de 42 possibles, un pobre 16,6%. A banda del nivell, el tècnic blanc-i-blau va detectar una inferioritat evident en l’aspecte físic, un dels punts dèbils a corregir i remarcats en la planificació esportiva. El talent no serà l’únic factor ni el principal a tenir en compte.

En canvi, contra la resta de rivals els números de l’Espanyol han estat molt bons: 49 de 72 suposen un 68%. La frontera europea en l’última lliga ha estat sumar el 56,1% dels punts en joc, mentre que anar a la lliga de campions feia pujar el llistó fins al 63,1%. L’onze blanc-i-blau ha rendit bé contra els rivals que han acabat per sota de la taula, tot i que cal recordar que Quique Sánchez Flores va alertar en l’última roda de premsa que equips que fa anys que es mouen en la zona continental com el València i el Celta sortiran a partir de l’agost decidits a refer-se del darrer campionat. Ja que el conjunt periquito té els valencians com l’únic dels pitjors a qui no ha pogut gratar ni un punt, i el bagatge amb els de Vigo no és gaire millor, amb una ensopegada a Cornellà i un empat per 2-2 a Balaídos malgrat disputar tota la segona meitat amb un home més.

Així, la planificació esportiva té com a objectiu dotar la plantilla blanc-i-blava dels recursos per continuar evolucionant, amb Europa al cap des de la primera jornada. Un equip que no només competeixi, sinó que pugui derrotar els de dalt i que sigui capaç de fer rotacions sense que el nivell baixi. Quique Sánchez Flores s’ha queixat durant la temporada de portes cap endins de tenir una plantilla massa curta. El tècnic madrileny no va entendre la contundència de les crítiques després de la desfeta a San Mamés, dia en què els dos equips van fer canvis en l’onze en una setmana carregada de partits, amb la diferència que en un costat es va notar i en l’altre, no. Un altre exemple seria el cas de Leo Baptistao. L’entrenador periquito considera que el tram final de temporada ha fet palesa la importància del brasiler, així com el preu de no gaudir d’una alternativa fiable. Quan ha tornat després de tres mesos lesionat, Caicedo ha desaparegut de l’onze. Quique vol disposar d’un grup que no obligui a repetir sovint la mateixa alineació i que eviti disgustos com el viscut en la copa del Rei, amb l’eliminació a mans d’un Alcorcón que es troba en les places de descens a segona A.