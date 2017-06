Perarnau: “Tinc una il·lusió total per tornar a casa”

L’Espanyol ha presentat aquest matí la nova estructura, amb dues direccions generals. La principal novetat és la creació de l’esportiva, encapçalada per Òscar Perarnau, que torna al club on va estar gairebé 19 anys. “Tinc una il·lusió total per tornar a casa. El repte és majúscul, amb un projecte molt seriós i si estem units amb l’afició serem millors i més forts. Es tracta d’aprofitar els grans professionals que hi ha, amb el màxim potencial que tenim.”

El nou director general esportiu serà l’encarregat de coordinar la direcció esportiva, la secretaria tècnica, el femení, el futbol base, les escoles i acadèmies els serveis mèdics. La negociació s’ha tancat en temps rècord, tal com ha relatat Perarnau. “Fa uns 15 o 17 dies em van trucar d’una empresa xinesa, un caçatalents. Primer pensava que era una broma. Després vaig veure que no i em van fer moltes preguntes de lideratge i resolució de problemes. Em van dir que eren de Rastar. Dilluns em van trucar i vam quedar dimarts a la tarda. Em va semblar un repte potentíssim, que em va agradar molt. El que més m’ha convençut és el que m’ha explicat el president d’on vol dur el club i dels recursos que hi haurà. El passat cap de setmana estava de viatge i negociant amb un altre equip, imagina’t com ha canviat la cosa” El llavanerenc ha estat un any de baixa per temes de salut i només fa 20 dies que va rebre l’altra mèdica. Avui s’ha esforçat a deixar clar que la nova estructura no comporta cap xoc amb Jordi Lardín, l’actual director esportiu. “En Jordi és el màxim responsable de la configuració de la primera plantilla i el filial. Seré l’encarregat de reportar i aportar l’equilibri, sent prioritari el primer equip. En Jordi és el màxim responsable de la configuració de la plantilla del primer equip i filial i del dia a dia. Des de la direcció general esportiva mirarem d’ajudar-lo, però el primer equip és el pilar fonamental del club. El club està en creixement, s’ha de millorar. Vull saber les necessitats de cada persona i a partir d’aquí anirem canviant coses de forma progressiva i permanent.”

Finalment, Chen Yansheng ha explicat la nova estructura i ha justificar els canvis, tot confessant que els hauria volgut aplicar abans. “Donem importància als valors locals i volem que sigui un club internacional. A partir d’ara les reunions del consell reduiran la freqüència i pujarà la de la comissió. És posar els consultors que estan a milers de quilòmetres de distància a quilòmetre zero. En el meu estil de gestió sempre he apostat per directius locals i aquest. Minimitzem el marge d’error perquè si les decisions les pren una persona hi ha més opcions d’equivocar-se que si la discuteixen vàries.”