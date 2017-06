Setmana resolutiva

L’Espanyol afronta els propers dies per donar embranzida a diverses carpetes que té obertes. I és que la intenció del club és tenir perfilada gran part de la plantilla des del primer dia de pretemporada i ara el marcador assenyala que en tres setmanes justes els deixebles de Quique Sánchez Flores tornaran a la feina. Així, doncs, cal anar per feina. El club blanc-i-blau espera accelerar el capítol de les sortides. L’home que té més a prop oficialitzar la seva marxa, com comentàvem en la nostra edició d’ahir, és Roberto Jiménez. El fitxatge del davanter del Màlaga Sandro per l’Everton és un fet i només queda donar oficialitat a la sortida del davanter. Això afecta directament Roberto Jiménez, que marxarà a la Costa del Sol. Amb part dels sis milions d’euros que ingressaran per la venda del punta, els malaguenys podran fer front al primer pagament per adquirir el porter de Fuenlabrada. Una operació que es tancarà per sobre dels dos milions i que satisfà l’Espanyol, que recuperarà part dels tres milions que va pagar fa un any pel madrileny. Això serà un punt d’inflexió per alliberar la massa salarial de l’equip tot i que el gran salt de qualitat, en aquest assumpte, segueix estant en mans de Felipe Caicedo. L’equatorià és la sortida més esperada pels rectors del club, però ara mateix a l’horitzó no hi ha una sortida clara i fiable que engresqui l’equatorià i les parts ja es van fent la idea que és probable, si res no canvia de manera radical en les properes setmanes, que el futbolista es presenti el 10 de juliol per passar les pertinents revisions mèdiques amb la resta de la plantilla.

Dídac Vilà

Tot i això, l’activitat no pot parar a les oficines de Cornellà i el tècnics estan pendents de resoldre la incorporació de Dídac Vilà (Mataró, 1989) per completar el lateral esquerre, un dels fitxatges estratègics per completar la plantilla. Aquesta és una operació assumible per a l’Espanyol i amb l’afegit de tenir la complicitat del mataroní, que està boig per tornar a vestir la samarreta blanc-i-blava i trobar l’estabilitat que no ha tingut els últims anys. Ara el club català ha de tancar un acord amb l’AEK d’Atenes per reincorporar el defensa. Dídac ha tornat a recuperar el pols de la seva carrera en els dos cursos que ha estat al conjunt grec, on s’ha fet titular indiscutible, ha disputat 58 partits de lliga i 13 partits més de copa. La primera temporada (2015/16) va guanyar aquesta competició i la darrera n’ha estat subcampió. La disposició del defensa serà clau per accelerar l’operació i convèncer el conjunt grec. I és que des de la seva última temporada com a blanc-i-blau (2011/12) Dídac Vilà no havia gaudit en un club de tanta estabilitat com ara ha tingut a Atenes.

Pressió a Diego Reyes

Diego Reyes està aquests dies concentrat amb la selecció mexicana, amb què ahir va empatar (2-2) in extremis contra Portugal amb un gol de l’experiquito Héctor Moreno en el temps afegit. Tot i això, l’actualitat del defensa passa pel seu futur. L’Espanyol té una opció de compra per set milions d’euros fins al 30 de juny. Fins ara el Porto s’ha mostrat inflexible a l’hora de rebaixar aquesta xifra o acceptar diferents modalitats de pagaments en diferit. Set milions al comptat o res és la resposta que han tingut als despatxos de Cornellà com a resposta des de Portugal. El seu agent, Matías Bunge, encara ha fet més gran la incògnita sobre el seu futur en unes declaracions al rotatiu portuguès A Bola. “El Porto té diverses ofertes interessants i esperarem un temps fins a prendre una decisió”, relatava el representant. Una maniobra enfocada, per una banda, a pressionar l’Espanyol per fer efectiu el pagament o bé esperar que la copa Confederacions vagi avançant i que la cotització del seu client vagi pujant. No obstant això, ara mateix qui té l’última paraula és l’Espanyol, que té onze dies de marge per decidir-se a executar l’opció de compra sobre el futbolista. Cal recordar que al mexicà només li queda un any de contracte amb el conjunt portuguès.

Pau López

Una situació paral·lela viu Pau López. L’Espanyol està en espera que el Tottenham mogui fitxa. El club londinenc té fins al 30 de juny per aconseguir els serveis del porter a canvi de set milions d’euros, com figurava en la seva cessió. En les últimes hores no s’ha produït cap novetat i sembla que no hi haurà cap moviment a la vista després de l’oferta anglesa de poc més de dos milions d’euros. L’Espanyol espera arribar a la data límit i a partir del juliol presentar una oferta de renovació al gironí, que acaba contracte el 30 de juny del 2018.