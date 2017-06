Embolic per Dídac Vilà

L’Espanyol vol tirar endavant el retorn de Dídac Vilà. El lateral maresmenc hi està d’acord i l’entesa entre les dues parts és total, però topen amb la negativa de l’AEK Atenes. El club blanc-i-blau i el jugador de Mataró entenen que està lliure de contracte, mentre que el club grec diu que el vincle acaba el 2018 i amenaça de portar el cas al TAS.

L’AEK va apostar per Dídac l’estiu de 2015 i va anunciar un acord per a tres temporades. A l’hora de passar-ho a paper, la finalització del vincle no queda tan clara. Indica que queda lliure el 2017 i que el tercer any és opcional, sense especificar les condicions, i aquí apareix el conflicte. L’equip grec ha comunicat al lateral maresmenc que l’ha renovat de manera automàtica i que l’espera per començar la pretemporada, i ha indicat a l’Espanyol que si vol aconseguir els serveis de l’ex-blanc-i-blau haurà de passar per caixa.

Els dos punts de vista són ben diferents. En la lliga espanyola està prohibit per normativa renovar automàticament un jugador si no ho indica clarament el contracte, així que normalment es vincula a una sèrie de partits disputats o altres aspectes del rendiment. Així funciona a la majoria de països, però Grècia es troba entre les excepcions. Per això hi ha l’amenaça de convertir-ho en un dels serials de l’estiu. L’AEK vol una compensació econòmica, al voltant d’un milió d’euros, per deixar anar el jugador format al planter blanc-i-blau i amenaça de dur el cas al Tribunal d’Arbitratge de l’Esport (TAS).

L’Espanyol fa dies que estudia el contracte i no té cap dubte que acaba el 2017. Els serveis jurídics blanc-i-blaus estan segurs que si l’AEK tira endavant l’amenaça i va a petar al TAS, el tribunal de Lausana acabarà per donar la raó a l’entitat blanc-i-blava, tal com ha fet en precedents similars. Però, en tot cas, comportarà perdre setmanes en litigis, amb el dubte de si hi pot haver o no alguna mesura cautelar que permeti a Dídac Vilà començar sense problemes la pretemporada amb els nous companys, que iniciaran la preparació del nou exercici el 10 de juliol.

Així, a l’Espanyol hi ha la certesa que Dídac acabarà concretant el retorn al club on es va formar. El dubte són els temps. L’AEK dona el jugador per perdut i, fins i tot, ha presentat ja el substitut, el lateral esquerre portuguès de Las Palmas Hélder Lopes. Però mira de tibar la corda tant com pot a veure si pot esgarrapar una compensació econòmica en cas que l’entitat blanc-i-blava no es vulgui arriscar a esperar la sentència del TAS i prioritzi començar la pretemporada sense maldecaps. El jugador de Mataró, de 28 anys, no és un dels fitxatges prioritaris per al pròxim campionat, ja que Aarón és el titular indiscutible a la banda esquerra, però té ganes de tornar a casa, ajudat per la situació familiar. Dídac va irrompre amb molta força a l’Espanyol i en pocs mesos el Milan ja havia apostat per ell, ajudat per les urgències econòmiques que tenia el club blanc-i-blau. Però des d’aleshores, amb les lesions fent-li sovint la guitza, el seu rendiment ha estat decebedor, amb l’única excepció precisament de l’any cedit a l’Espanyol. Pas desencisador pel Betis i l’Eibar abans de trobar la continuïtat anhelada a l’AEK, en què en el curs passat va disputar 32 partits i va fer tres gols. Ara vol tornar, però el cas podria acabar als tribunals.