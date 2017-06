Rebels al bressol del bàsquet

Marc Gual i Marc Navarropassaven pel costat del camp del Badalona quan anaven a l’escola Artur Martorell “Em sentiauna mica rarot. Al final et fas amb els amics del futbol perquè els de l’escola jugaven més a bàsquet” Marc Navarropregava a la professora que l’aprovés perquè si no el castigaven sense entrenar

En un país que té Leo Messi de gran ídol, la pilota i les porteries d’entreteniment esportiu dominador i el blau i el grana de colors predominants, hi ha un reducte que des de fa dècades insisteix a ser diferent. A la majoria d’escoles no hi ha futbol i el bàsquet és l’esport que s’imposa. La Penya domina en les preferències dels més petits, per sobre de qualsevol altre equip. Badalona és el bressol de l’esport de la cistella, però també té rebels, nens que des de petits tenen clar que no volen lluir canell sinó que les coses es facin amb els peus. Cada cop en són més. I en poc temps un grup ha tingut com a nexe comú l’Espanyol, en què han compartit la seva passió. Marc Navarro, Álvaro, Carlos Clerc i Marc Gual expliquen a L’Esportiu com ha estat créixer en un ambient ben diferent de l’habitual a Catalunya. Tots quatre van agafar el relleu iniciat pocs anys abans pel migcampista Javi Márquez, que va estar al primer equip blanc-i-blau del 2009 al 2012.

Hi ha generacions que han crescut a Badalona movent-se entre el camp de la Penya, Sant Josep i la Plana. Mirant i vivint el bàsquet, amb ídols de canell fi, respirant tot el dia i des del bressol l’esport de la cistella. Del gegant que és el Joventut al Sant Josep, Círcol Catòlic, Llefià, ABB, Badalonès, Llefià, Sant Andreu de Natzaret, Minguella o Ademar. Una varietat de clubs i categories per triar i remenar en una ciutat on a la majoria d’escoles el futbol no existeix. Però la Gàl·lia ha perdut força i cada cop l’esport rei va agafant força. “Encara que sembli estrany, va ser complicat. Al col·legi no hi havia porteries, només cistelles. Però si t’agrada des de petitó, al final acabes anant a parar al futbol”, explica Álvaro. Marc Navarro i Marc Gual tenen un punt en comú. Tots dos van anar a l’escola a l’Artur Martorell, que fa fins fa dos dies tenia de veí el camp de futbol del Badalona, equip ara de segona B. “Jo tenia molt a prop el camp de l’avinguda de Navarra, davant del col·legi i de petit ja vaig anar a jugar al Badalona”, explica el lateral, que no creu que veure cada dia l’estadi badaloní l’influenciés. L’ara davanter del filial del Sevilla, en canvi, creu que alguna cosa hi va tenir a veure, tot i que segurament va pesar més tenir un pare jugador de futbol. “Ho tenia molt clar des de ben petit. Als cinc anys ja vaig dir als meus pares que volia jugar a futbol i em van portar al camp de Badalona per començar a xutar la pilota. Sí que hi influeix veure cada dia el camp de futbol quan vas a escola. Això juntament amb el fet que el meu pare jugava a futbol i de petit anava a veure’l als partits. Tot plegat és el que em va empènyer cap al futbol.”

Fer vida a Sant Adrià

Carlos Clerc i Álvaro, en canvi, tenen un altre punt d’influència. Els dos jugadors vivien molt a prop de Sant Adrià de Besòs, la ciutat veïna de Badalona i des de fa uns anys seu de la ciutat esportiva de l’Espanyol. I allà el futbol té més pes que no pas el bàsquet. “Vivia a Llefià, al costat de Sant Adrià, i el meu ambient sempre va ser molt de futbol. El record que tinc del barri és que els nens al parc o al carrer jugaven a futbol”, indica el lateral de l’Osasuna. “De petit vivia al costat de la Mina i el meu primer equip va ser el Trajana. El meu pare m’hi va apuntar ja amb tres anys i des d’aleshores. Vivíem al costat de Sant Adrià i el meu pare és molt futboler, així que m’hi va voler apuntar. No jugava a futbol, jugava a la sorra com tots els nens, fins que ja vas agafant consciència i hi jugues”, rememora el davanter. Els nens que volen jugar a futbol a Badalona han de buscar sortides que no siguin l’escola. Cada cop hi ha més escoles de futbol repartides per la ciutat marítima, però els centres escolars mantenen l’aposta pel bàsquet. Tampoc quan arriba l’assignatura d’educació física o les extraescolars hi ha gaire marge per a l’esport rei. “La majoria de companys tiraven cap al bàsquet i jo era dels pocs que tirava cap al futbol. Intentava que algú vingués amb mi a jugar a futbol i era una mica difícil, la veritat. Si em sentia una mica rarot? En aquest tema sí. Al final et fas més amb els amics de futbol perquè els de l’escola la majoria juguen a bàsquet. A l’escola hi havia equip de bàsquet, però de futbol res. S’havia de fer a fora”, recorda Marc Gual, situació similar a la viscuda per Álvaro quan estudiava a la Cultural. “Hi havia futbol com a activitat extraescolar, però era futbol sala. I era a la tarda i com a activitat extraescolar. Quan era l’hora de la classe de gimnàs sempre es feia o bàsquet o voleibol. Jo volia fer futbol, però he de dir que mai no em vaig sentir l’estrany de la classe per això. Al revés, que jo feia que es jugués a futbol.” Clerc era l’únic que anant a la Mare de Déu de l’Esperança podia fer futbol com a extraescolar, tot i que va optar per anar a jugar al Sant Gabriel a Sant Adrià.

El Barça