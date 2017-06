Un altre estiu amb molta feina en el capítol de baixes

Quique Sánchez Flores va aterrar a l’Espanyol per encapçalar un nou projecte, que comportava una revolució. El rentat de cara a la plantilla va ser més que intens, i va traduir-se en 22 baixes. Un calvari per a la direcció esportiva, que enguany torna a tenir en els adeus un enorme maldecap. N’ha de gestionar menys, però arriben a la dotzena i amb el mateix problema que l’estiu anterior: no tenen pressa per marxar i saben que ara al club hi ha diners, així que miren d’obtenir la màxima indemnització.

Abans d’entrar, deixin sortir. És el lema del metro i s’aplica en molts clubs. L’Espanyol no n’és l’excepció. La massa salarial voreja el límit i el nombre de fitxes és excessiu. Les baixes es divideixen en diversos grups. El primer i més senzill, els qui acaben contracte. El club va mirar de renovar sense èxit Andrés Prieto i va oferir un any més a Víctor Álvarez, que va rebutjar la proposta. I alhora va deixar marxar Reyes i Salva Sevilla.

Si el primer grup és el més fàcil de resoldre, el segon és el més complicat: els jugadors que han disputat l’última temporada a qui es voldria fora però que tenen contracte. I en alguns casos, fitxes altes. Són els qui estan provocant més suor freda i fan de tap. Roberto té un acord amb el Màlaga i està esperant que ingressin diners i col·loquin Kameni per accelerar l’operació. No té pressa perquè cada dia que passa és més pressió per a l’Espanyol, que vol alliberar l’alt sou de la massa salarial i serà més fàcil que rebaixi el preu de venda. Encara més recargolada és la situació de Caicedo. El club li ha posat un preu de 8 milions, però un davanter de fitxa alta que en l’últim exercici només va fer dos gols no és fàcil de col·locar i menys quan té diverses lligues vetades. Els possibles interessats saben que el pas del temps farà davallar el cost de l’operació. Si és que cal pagar. Diop tampoc té pressa i si no troba cap proposta interessant no descarta seguir. Fa un any es van rebutjar dos milions del Hertha pel senegalès, que ara ja costa la meitat. Mentrestant, la marxa d’Álvaro s’ha descartat per la lesió que el tindrà dos mesos de baixa, si bé no hauria estat gens fàcil. Així, de moment, tan sols s’ha pogut arreglar el cas de Rubén Duarte.

El darrer grup amb el futur per solucionar són els jugadors que tornen d’una cessió i no tenen lloc. Joan Jordán podria tenir una oportunitat en la pretemporada si es mantenen els problemes per lligar un migcampista de perfil constructor. Una excepció, ja que la resta han de trobar un nou destí. Paco Montañés tampoc ha revifat al Llevant, amb només set aparicions com a titular, si bé manté cartell a segona A. El problema és la fitxa, així que probablement caldrà indemnitzar-lo i que, lliure de contracte, accepti la proposta d’algun equip interessat, com Sporting, Tenerife, Valladolid o Osasuna. També caldrà pagar a Rober Correa, que ha tingut un bon any a l’Elx. A la davantera, el cas Mamadou ja es va solucionar via traspàs després de brillar en el futbol belga, mentre que Jairo està lesionat de gravetat. Per contracte se li ha de fer fitxa del primer equip, però es pot esperar i no inscriure’l encara. En tots els casos, demanaran cobrar tota la fitxa pendent.

Finalment, Pau torna després de la cessió i en espera de l’adeu de Roberto. De les ganes de renovar també dependrà que es quedi o se li busqui sortida. Molts adeus i la voluntat que no es repeteixi el patiment de fa un any amb Ciani fins a última hora.